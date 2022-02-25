Путін убиває та нівечить не лише людей, а і тварин: жахливі фото
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Президент Росії Володимир Путін завдає нещадного удару по Україні. Він проливає кров не лише мирних жителів, а і ні в чому не винних братів наших менших.
Один із таких випадків стався на Київщині. Фото пошкодження тварини опублікував радник голови МВС Антон Геращенко 25 лютого.
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Песику відірвало хвостик
На щастя, тваринка вижила. Але їй уламком відірвало частину хвостика. Також на фото видно, що у тваринки – закривавлена лапка.
Собачці уламком відірвало хвостик / Фото взято з телеграму Антона Геращенка
Імовірно, ушкоджень зазнала ще й лапка тварини / Фото взято з телеграму Антона Геращенка
Постраждалому собачці зараз надає допомогу ветеринар.
Собачку зараз оглядає ветеринар / Фото взято з телеграму Антона Геращенка
Росія здійснює атаку на Київську область: коротко
- Ще 24 лютого російські війська увійшли на територію Київщині. Сталося це після того, як Путін оголосив війну проти України. Називає агресор це "військовою операцією в Україні задля допомоги фейковим республікам на Донбасі"
- Одразу під удар потрапили військові об'єкти. Найбільше постраждали Бровари – внаслідок ракетних атак загинули 6 людей, ще 12 осіб зазнали поранень.
- Крім того, у Гостомелі окупанти захопили та знищили аеродром.
- Під ранок 25 лютого почалися обстріли Києва, щоправда українській системі ПВО вдалося перехопити та знищити російський безпілотник. Однак, внаслідок удару в Деснянському районі спалахнула багатоповерхівка. За деякий час будинок почав руйнуватися.
- Вже у день російські бойові машини увійшли до української столиці. Їхня мета – захопити урядовий квартал і поставити до влади своїх маріонеток.
- Також у Києві діють диверсанти, перевдягнені у форму ЗМУ. Кількох таких бойовиків уже знешкодили.
- Зараз у столиці діє комендантська година. Дуже часто в місті лунають сирени, сповіщаючи про повітряну тривогу.
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