Путін визнав, що воює проти України з 2014 року, – Жданов спіймав диктатора на брехні

Напередодні Владімір Путін зробив декілька заяв. Він зазначив, що війна в Україні може стати тривалим процесом. Також він "потішився", що Росії вдалося взяти якісь нові території.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що поки незрозуміло, які саме території. Можливо очільник Кремля мав на увазі окуповані Росією частини Запорізької, Херсонської, Донецької областей та майже всю Луганську.

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Перекручення фактів

За словами військового експерта, виявляється, що для Путіна захоплення чужих території – це радість.

Жданов зазначив, що під час свого виступу очільник Кремля визнав, що веде війну проти України, а не так звану спеціальну військову операцію.

Тобто спочатку промови він назвав її "СВО", а потім проголосив, що "війну було розпочато не нами, а у 2014 році після держперевороту – владою України". Така ось інтерпретація,

– наголосив він.

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На думку Олега Жданова, це цілковите перекручення фактів.

"Російський спецсили, які увірвалися у Слов'янськ та Краматорськ і звідти починали активні бойові дії, та російські війська, які зрушили з Севастополя по території Криму, захоплюючи об'єкти на півострові, – саме це, за логікою Путіна вважається, що "українська влада розпочала війну проти Російської Федерації", – зазначив експерт.

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