Чим Путін міг купити Трампа: Галлямов припустив пропозицію диктатора
- Дональд Трамп та його команда, ймовірно, були підкуплені Владіміром Путіним.
- Він міг віддати США російську Арктику та Східний Сибір для нафтових розробок, і не лише це.
Останні цинічні заяви Дональда Трампа та його команди вказують на можливий підкуп з боку Владіміра Путіна. Ймовірно, диктатор віддав США російську Арктику та Східний Сибір для розробки нових нафтових родовищ.
Крім того, Путін, ймовірно, передав Трампу російські позиції в різних регіонах світу. Політтехнолог Аббас Галлямов у розмові з 24 Каналом зазначив, що Росія не отримає від цього вигоди. Це можна вважати формою колоніальної експлуатації.
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Що Путін міг віддати Трампу
Зустріч делегацій Росії та США в Ер-Ріяді у двосторонньому форматі не є катастрофою, але наслідки, які виникли після неї, справді викликають занепокоєння з огляду на останні заяви адміністрації президента США.
Як припустив Галлямов, Путін фактично купив Трампа, ймовірно, віддавши російську Арктику та Східний Сибір, де знаходяться великі запаси нафти.
Кремль, ймовірно, запустить американських нафтовиків на свою територію, що дозволить Трампу здійснити свою давню мрію – "drill, baby, drill" (бурити, крихітко, бурити). Однак Росія від цього навряд чи отримає значні вигоди. З великою імовірністю нові нафтові родовища будуть розроблятись на основі угоди про розподіл продукції, що передбачає мінімальну виплату для країни-агресорки.
Це можна вважати колоніальною експлуатацією, подібною до тієї, що європейці практикували в Африці 100 років тому. Можливо, над розробкою цього плану працював Кіріл Дмитрієв (голова російського фонду прямих інвестицій – 24 Канал),
– зазначив Аббас Галлямов.
Путін також міг передати Трампу російські позиції на Близькому Сході, в Латинській Америці, Китаї та в інших регіонах, де той вирішить. Президент США відкрито демонструє цинізм і байдужість до всього, крім інтересів своєї країни, ухвалюючи рішення, що вигідні лише йому, і поводячись так само емоційно та безпринципно, як і Путін.
На відміну від Байдена чи Гарріс, Трамп не вважає за необхідне захищати Україну від Росії,
– пояснив політтехнолог.
Враховуючи це, Галлямов припустив, що Україні можуть призупинити допомогу, а частину санкцій з Росії буде знято.
Що відомо про угоду США та України щодо корисних копалин
- 11 лютого Дональд Трамп оголосив, що Україна фактично погодилася надати США доступ до мінералів на суму 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу.
- Невдовзі стало відомо, що до Києва приїхав американський міністр фінансів Бессент для обговорення питання доступу США до стратегічно важливих корисних копалин.
- Україна допрацювала проєкт угоди та передала його американській стороні. Однак переговори між президентом Володимиром Зеленським і віцепрезидентом США Венсом, що відбулися 14 лютого в Мюнхені, не завершилися оголошенням про підписання угоди.
- 15 лютого Зеленський заявив, що Україна не підписала угоду з США через відсутність чіткого взаємозв'язку між доходами від ресурсів і гарантіями безпеки. 17 лютого він підкреслив, що Україна зацікавлена в угоді, але лише після її доопрацювання.
- Пізніше Трамп в інтерв'ю журналістам зазначив, що Зеленський виявив "грубість" і відхилив зустріч з Бессентом через те, що він спав.