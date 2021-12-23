Путін відповів фактично "так", – Піонтковський про наказ стріляти в українців

23 грудня 2021 , 18:11
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Джерело:

24 канал

Володимир Путін провів 23 грудня масштабну пресконференцію, під час якої підбивав підсумки. Історичний виступ глави Кремля схожий на "ремейк" промови Адольфа Гітлера.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський. За його словами, мовиться про виступ Гітлера за декілька днів до нападу на Польщу.

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Піонтковський: Путін упевнений у безкарності

На думку російського публіциста, Путіна привела в надзвичайно збуджений ейфорійний стан невиразна реакція Заходу. Насамперед позиція американської адміністрації на ультиматум.

Йому (Путіну – 24 канал) поставили пряме запитання: "Ви готові наказати стріляти в українців?" Він відповів фактично "так",
– зазначив Піонтковський.

Він відзначив, що у відповідь на це президент країни-агресорки довго пояснював, чому стрілятиме. Мовляв, це українці використовують зброю на лінії розмежування.

Путін упевнений у повній безкарності у своїх планах. Сьогодні він знову заперечував саме існування української держави. Він звинувачує Україну у готовності напасти на ОРДЛО.

Андрій Піонтковський

Російський публіцист

Піонтковський прокоментував пресконференцію Путіна: дивіться відео

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Автор: Роман Стек