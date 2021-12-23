Путін відповів фактично "так", – Піонтковський про наказ стріляти в українців
Джерело:24 канал
Володимир Путін провів 23 грудня масштабну пресконференцію, під час якої підбивав підсумки. Історичний виступ глави Кремля схожий на "ремейк" промови Адольфа Гітлера.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський. За його словами, мовиться про виступ Гітлера за декілька днів до нападу на Польщу.
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Піонтковський: Путін упевнений у безкарності
На думку російського публіциста, Путіна привела в надзвичайно збуджений ейфорійний стан невиразна реакція Заходу. Насамперед позиція американської адміністрації на ультиматум.
Йому (Путіну – 24 канал) поставили пряме запитання: "Ви готові наказати стріляти в українців?" Він відповів фактично "так",
– зазначив Піонтковський.
Він відзначив, що у відповідь на це президент країни-агресорки довго пояснював, чому стрілятиме. Мовляв, це українці використовують зброю на лінії розмежування.
Путін упевнений у повній безкарності у своїх планах. Сьогодні він знову заперечував саме існування української держави. Він звинувачує Україну у готовності напасти на ОРДЛО.
Піонтковський прокоментував пресконференцію Путіна: дивіться відео
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