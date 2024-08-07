У Путіна кепські справи, – Жданов про реакцію диктатора на ситуацію у Курській області

Владімір Путін, після повідомлення 6 серпня про прорив кордону в Курській області, провів нараду з урядом Росії щодо цих подій. Він назвав цю ситуацію черговою провокацією "київського режиму" та закликав партнерів України припинити військову допомогу нашій державі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів 24 Каналу, що західні партнери України спокійно відреагують на цей прецедент. На його думку, слова Путіна ніхто не сприйме серйозно.

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Путін змінив риторику

Олег Жданов зазначив, якщо повідомлення російських засобів масової інформації щодо подій у Курській області є правдою, то важливо відзначити як Путін реагує на це. Він не погрожує застосуванням ядерної зброї, а заявляє, що звертатиметься в ООН.

У Путіна кепські справи, якщо він закликає припинити допомогу Україні й погрожує масованим ракетним ударом по Києву. Це вже не той Путін, який говорив про ядерну війну,

– сказав військовий експерт.

На його думку, реакція Путіна для Заходу не є чимось новим. Партнери України навпаки можуть заявити про підсилення систем протиповітряної оборони для нашої держави, зважаючи на погрози кремлівського диктатора.