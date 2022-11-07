Відсторонення російського командувача Лапіна: Жданова зацікавила доля його сина

У військовому керівництві Росії в останні тижні відбуваються серйозні зміни. Після критики Кадирова, якого підтримав Пригожин, у опалі у Путіна опинився генерал-полковник Лапін. Під тиском оточення очільник Кремля відправив Лапіна у відпустку.

Насправді ж Путін відсторонив генерала-полковника від командування Центральним військовим округом Росії, хоча до того шанував Лапіна і його сина-танкіста, попри їх грандіозні провали. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Лапіну вже знайшли змінника

За словами Жданова, після критичних випадів Кадирова та Пригожина проти Лапіна, саме "кухар Путіна" перемовився з очільником РФ, і той відсторонив командувача від керівництва.

Зараз стало відомо, що генерал Лапін, пославшись на стан здоров’я, пішов у тритижневу відпустку. Його усунуто від виконання обов’язків командучого Центральним військовим округом та від керівництва групи армії "Центр", якою він командував на території України,

– розповів експерт.

На його місце назначено генерала-майора Лінькова – виконувачем обов'язки Центрального військового округа. Про нього мало що відомо, але він начальник організаційно-мобілізаційного управління. Тобто – "мобіст". Він не бойовий генерал.

Жданов вважає, що Лінькова також усували від виконання обов'язків, коли в перші місяці вторгнення Росії і Україну він провалив кадрову роботу по відряджанню російських контрактників в Україну. Вони мали поповнити втрати російської армії.

"Тоді Центральний військовий округ відзначився тим, що не виконав план з постачання контрактників для збройних сил РФ. Подивимось, що "мобіст" на бойовому окрузі зможе зробити", – наголосив Жданов.

Орден за поразку

За словами аналітика, син генерала-полковника Лапіна – командувач Першого танкового полку – також добре відомий загалу. Під керівництвом Лапіна-молодшого полк був фактично розгромлений під Києвом, а батько нагородив свого сина орденом "За мужність".

Але ж Путін теж нагородив Лапіна орденом "Герой Росії" за успішний наступ на Сході України. Тепер генерал в опалі та пішов у відпустку – поправити здоров'я. Подивимось, чим це закінчиться,

– сказав Жданов.

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Що відомо про генерала-полковника Лапіна: важливе

За словами російського мобілізованого, коли його підрозділ перебував на Луганщині, до них приїхав генерал-полковник Лапін зі своєю охороною. Дізнавшись, що підрозділ відступив з позиції, Лапін приставив пістолет до голови командира роти та вимагав повернутися назад.

Кадиров звинуватив генерала-полковника Лапіна в тому, що голова Чечні не зміг вийти з тим на зв’язок кілька днів. За словами Кадирова, він хотів поговорити з генералом щодо прориву ЗСУ російської оборони на Донеччині.

Арестович припустив, що Путін усунув Лапіна, відомого своєю жорстокістю, бо очільнику Кремля потрібні більш гуманні військові керманичі.