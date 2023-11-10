Стоїть політичне завдання: як візити Путіна пов'язані з подіями на фронті

Одразу після поїздки до Казахстану вночі 10 листопада Владімір Путін прибув до Ростова. Російський президент відвідав штаб південного військового округу і заслухав доповіді про перебіг "СВО".

Військовий оглядач Денис Попович прокоментував 24 Каналу збільшення активності глави країни-агресорки. За його словами, це може бути пов'язано з теперішньою ситуацією на російсько-українському фронті.

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"Очевидно, це свідчення того, що стоїть дуже конкретне політичне завдання. Наступи під Авдіївкою, на Куп'янському і на Лиманському напрямках мають політичне забарвлення. Тобто, потрібно здобути "перемогу"", – зазначив Попович.

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Путін сподівається, що ця "перемога" наблизить стіл переговорів і замороження війни. Російському президенту це потрібно, щоб виграти час для нового етапу війни.

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Путін часто відвідує штаб у Ростові, щоб демонструвати тиск зверху. Усі генерали повинні відчувати, що президент начебто все контролює.

Можливо, він також намагається заглибитись у суть подій на фронті.

"Навряд чи Путін займається мікроменеджментом аж до пересувань рот, батальйонів, полків. Хоча були повідомлення про те, що на перших етапах широкомасштабного вторгнення він намагався цим займатись", – зауважив Попов.

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