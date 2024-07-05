Путін неприховано вимагає капітуляції України для припинення вогню, – ISW

Владімірі Путін заявив, що він вимагає "незворотної" "демілітаризації" України. Це російський диктатор назвав головною передумовою угоди про припинення вогню.

Аналітики пояснюють, що лідер Кремля фактично відмовився від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України. Цю заяву він озвучив на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані (Казахстан) 4 липня.

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Що кажуть аналітики про заяви Путіна

Фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що російський диктатор на саміті прокоментував перспективи припинення вогню в Україні шляхом перемовин.

...Але замість того, щоб запропонувати свій типовий удаваний інтерес до таких переговорів, він прямо відкинув будь-який переговорний процес щодо припинення вогню,

– заявили в ISW.

Вони пояснили, що раніше Путін неодноразово зображував Захід як свого ймовірного партнера по переговорах щодо угоди про припинення вогню, щоб спонукати його піти на поступки щодо суверенітету України. Проте цього разу російський диктатор:

відкинув всі сторони-посередники в укладанні угоди між Україною та Росією;

відкинув Верховну Раду як можливий контакт для переговорів. Попри те, що раніше заявляв, що цей орган є єдиною легітимною українською структурою, з якою Росія може вести переговори;

назвав усі українські урядові інституції "нелегітимними" або "непридатними для переговорів;

відкинув ідею участі третіх сторін у переговорах, фактично відкинувши будь-який реалістичний процес повноцінних переговорів щодо угоди про припинення вогню.

ІSW продовжує оцінювати, що Росія скористається перепочинком для відновлення та розширення своїх сил і подальшої мобілізації своєї оборонно-промислової бази для майбутньої агресії, спрямованої на знищення України,

– пояснили фахівці.

За їхніми словами, відмова Путіна від будь-якої угоди про припинення вогню без капітуляції України ще більше свідчить, що він впевнений у своїй оцінці, що Росія може досягти перемоги, продовжуючи повзуче просування в Україні. Тобто російський диктатор робить ставку на війну на виснаження без підтримки Києва Заходом.

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До речі, Володимир Зеленський пояснив, що посередниками у перемовинах між Україною та Росією можуть бути США та Китай. За словами українського лідера, щоб ця війна закінчилася справедливо для України та всього світу, доведеться знаходити десь якісь позиції, щоб зупинити Путіна разом.