Путін вимагає від НАТО забути про Україну: що насправді криється за ультиматумом Кремля

Після ультиматуму про нерозширення НАТО на Схід, Росія та США 10 січня розпочнуть переговори щодо гарантій безпеки та України. Експерти впевнені, що Москва хоче внести розлад у Західний світ та продемонструвати, що може розхитувати Альянс зсередини – детальніше в матеріалі сайту 24 каналу.

Вимоги Кремля

Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО, і які передали Вашингтону. У Білому домі підтвердили перемовини американських та російських офіційних осіб з безпеки, які мають відбутися 10 січня у Женеві. Головна тема – скупчення російських військ на кордоні з Україною та в анексованому Криму.

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Президент Росії вимагає від НАТО нерозширення / Фото з архіву сайту 24 каналу

Документ, опублікований Москвою під назвою "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору", складається з 9 статей. Одна з вимог – Альянс має письмово взяти зобов'язання більше не розширюватися, в тому числі не приєднувати Україну.

Крім того, Росія вимагає відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Закавказзя, Східної Європи, та Центральної Азії". А також не проводити військові навчання на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

"Україна не повинна мати зайвих ілюзій"

також заплановані зустрічі представників Росії з членами НАТО, і вжеочікуються зустрічі у ширшому колі – за участі Москви, Вашингтона та низки європейських країн. У Білому домі уточнили, що безпосередньої зустрічі Байдена з Путіним 10 січня не буде.

Директор "Інституту світової політики" Євген Магда впевнений, що зустрічі двох президентів у січні очікувати не варто.