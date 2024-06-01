Путін зробив найбільшу помилку шпигуна: ексспівробітник КДБ назвав її

Владімір Путін при владі в Росії вже дуже давно. Кожне публічне звернення показує те, що його фізичне та психологічне самопочуття не в найкращому стані. Кремлівський диктатор верзе нісенітниці, у які вірить, а оточення боїться сказати йому правду.

Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Путін живе у власному світі, де зовсім інша реальність. На його думку, диктатора це влаштовує.

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Путін грає на публіку

Жирнов зауважив, що кремлівському диктатору вже майже 72 роки, однак він намагається показувати суспільству, що начебто здоровий та активний.

Однак ми розуміємо, що людині у такому віці притаманно старіти, тому він часто верзе нісенітниці,

– підкреслив ексспівробітник КДБ.

Диктатор вірить собі

Сергій Жирнов пояснив, що Путін повірив у свою брехню, яку постійно транслюють по російських пропагандистських каналах. Йому абсолютно комфортно жити в цьому.

Це найгірший варіант брехні. Коли навчають шпигунів, то їм кажуть, що головне відрізняти свою брехню від правди. Путіна теж вчили цьому. Це професійна необхідність шпигуна. Однак, якщо на певному етапі людина повірить у те, про що обманює, тоді їй одразу знадобиться кваліфікована допомога у психіатричній лікарні,

– зазначив він.

На думку ексспівробітника КДБ, Путін втратив межі між усвідомлення реальності й тим, у чому він сам себе переконав. На початку президентства у Росії він просто брехав і знав, що робить це, але з часом перестав відрізняти брехню від правди.

Коли він виходить і каже, що Україна напала на Росію, то вірить у це. Довкола нього немає нормальних людей, які сказали б йому, що не українські танки на території Росії, а навпаки,

– наголосив Сергій Жирнов.

Божевільні заяви Путіна