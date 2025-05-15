"Текст написали ручкою": термінове звернення Путіна показало відсутність стратегії у Кремля

Європейські лідери активно почали висловлювати свою позицію щодо необхідності припинення вогню на території України. Владімір Путін, ймовірно, не очікував таких кардинальних змін у риториці. Це могло викликати ступор у Кремлі.

Таку думку 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що під час нічного виступу диктатора 11 травня 2025 року було видно, як він переживав та не розумів, що говорити своїм прибічником. Є цікавий момент, на який варто звернути увагу.

Дивіться також Десятки тисяч дронів, БТРи Patria і тиск на Росію: як Латвія допомагає Україні

"Показово, коли Путін виступав у Москві, то в нього частина тексту була написана ручкою. Це означає, що вони похапцем це все розписували, адже не очікували такого виступу від європейських лідерів", – сказав політичний експерт.

У чому слабкість Путіна

Європейські лідери почали вести конкретні дискусії про перемир'я, щоб або сприяти припиненню вогню на території України, або ж довести, що Путін насправді не бажає миру, а лише затягує час для своєї вигоди.

Андрій Городницький припустив, що росіяни злякались такої жорсткої позиції, й саме тому кремлівський диктатор виступив у відповідь на це із власною, але не до кінця продуманою, пропозицією.

Це хороший фактор, адже означає, що в них (росіян – 24 Канал) немає стратегії та реальної аналітичної бази. Путін не знав як прокоментувати претензії європейців у його сторону. Це означає, що вони навіть у медійній кампанії помаленьку "здуваються",

– сказав він.

У Кремля, ймовірно, зменшуються можливості для маневру, що може призвести до припинення вогню. Городницький зауважив, що Росія зараз у скрутному становищі, адже в неї немає достатньо великої підтримки, як би окупантам цього хотілось.

Путін може спробувати добитись послаблення санкцій в обмін на щось, проте, на думку політичного експерта, Заходу невигідно повертати потужності Росії, адже там мали б розуміти, що це може призвести до повторної агресії росіян. Мовиться не лише про загрозу для України, але й для всієї Європи.

До слова, ведуча 24 Каналу Андріана Кучер повідомила, що Володимир Зеленський прибув до Туреччини для зустрічі з президентом Реджепом Ердоганом, аби обговорити можливість переговорів із Росією. Водночас Кремль надіслав до Стамбула делегацію з чотирьох осіб замість Путіна, що свідчить про незацікавленість Росії у реальному мирному процесі. Кучер зазначила, що на Заході це помітили.