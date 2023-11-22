Це було неочікувано, – політтехнолог сказав, яку нову тезу озвучив Путін під час промови на G20

Кремлівський диктатор Владімір Путін 22 листопада виступив на віртуальному саміті G20, який проходив під головуванням Індії. У своїй промові він видав одну незвичну тезу.

Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну має чимало проблем, через які Путін міг вжити нове формулювання. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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Росія має чимало проблем

Аббас Галлямов зазначив, що під час виступу на віртуальному саміті G20 Путін неочікувано заявив, що нібито "Україну можна зрозуміти, бо триває війна". До такої риторики диктатор міг вдатися через ряд проблем, які зараз є у Росії через вторгнення до України.

Такі слова Путін міг сказати або через невдачі окупантів на Авдіївському напрямку, або пресинг на систему торгівлі в обхід санкцій, адже вже зараз об’єми продажів стали різко знижуватись.

Крім того, є інформація, що російська нафтопереробна галузь опинилась на межі технологічної кризи. Річ у тім, що нафтоперероблення відбувається за допомогою технологічних речей, які країна-агресорка не виготовляла, а закуповувала у країнах Заходу. Її старі запаси вичерпані. Ситуація з нафтопереробленням стає досить загрозливою.

Проблем насправді дуже багато. Яка з них змусила Путіна до такої зміни риторики – впевнено стверджувати я не можу. Можливо, це всі причини разом. Можливо, це хвилинна слабкість. Але сьогодні це прозвучало і це було неочікувано,

– сказав політтехнолог.

Путін виступив на саміті G20: головне