"Ми ніколи не порушували статут ООН": як Путін на саміті брехав лідерам Африки щодо України

У Санкт-Петербурзі на саміті "Росія – Африка" виступив президент держави-агресора Владімір Путін. Він зробив чимало маразматичних заяв. Зокрема, про "нейтральний статус" України, закінчення війни та "святість росіян".

З 26 по 29 липня у Росії відбувається так званий "саміт" з африканськими лідерами. Глави держав найспекотнішої частини світу уже мали можливість "насолодитися" виступом Путіна. Що понавигадував собі диктатор та що озвучував на заході, інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Байки про "нейтральний статус"

Насамперед слід сказати, що президента Росії дуже турбувало членство нашої держави у військових блоках. За його словами, "нейтральний статус України" має для Кремля принципове значення.

Зрештою – нічого нового, однак за майже 32 роки після розпаду СРСР уже сором не знати, що наша держава є незалежною та здатна сама ухвалювати рішення щодо членства у тих блоках, у яких вона бажає бути.

Якщо Путіну цю інформацію ніхто з вірних псів не приніс "у папочці", то не виключено, що у недалекому майбутньому йому це досить доступно пояснять Збройні Сили. Що, у принципі, вони вже кожного дня роблять, ліквідовуючи сотні російських окупантів.

Квакання про "законослухняність Росії"

Загалом Путін на цьому виступі був схожий на велику жабу, що надулася, а потім вигадувала й розповідала іншим про те, "яка вона чудова".

Власне, диктатор констатував, що його держава нібито ніколи не порушувала статуту ООН та діяла завжди для того, аби врегулювати "конфлікт в Україні" мирним шляхом до 2022 року.

Нам сьогодні кажуть, що ми порушуємо Статут Організації Об'єднаних Націй. Я так не вважаю. Навпаки, я впевнений, що ми діємо у повній відповідності до статуту ООН.

Не обійшлось і без наративу про те, "хто 8 років бомбив Донбас". Путін взявся стверджувати, що Україна не хотіла виконувати Мінських домовленостей, хоча, як відомо, перемир'я завжди порушували першими загарбники.

Путін говорить про "святість росіян" та бреше африканським лідерам: дивіться відео

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Хотіли миру, але зробили "жест доброї волі"

За словами президента Росії, весною 2022 року Кремль уже був готовий підписувати мирну угоду з Україну, однак його державу нібито обдурили.

Однак окупанти не розгубилися та вчинили як справжні християни – зробили "жест доброї волі". Тобто відійшли, як усім відомо, зі своїх позицій на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

Інший маразм від Путіна

Як пишуть телеграм-канали, уривок з цими словами видалили зі соцмереж Кремля. Також його не опублікували у розшифровці промови диктатора. Цікаво, чому ж?

Глава ворожої держави насправді багато "дивовижних" заяв зробив. Не дивує уже навіть ступінь цинізму та брехні, яка супроводжувала його слова. Зокрема, як зазначив Путін: