Він – воєнний злочинець: в команді Трампа жорстко розкритикували Путіна, але є нюанси

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Путін є воєнним злочинцем, але з ним доводиться домовлятися. Лунали сподівання, що Штати таки змінять підхід до війни в Україні. Але тут є свої нюанси.

Про це в ефірі 24 Каналу говорили з політологом Олегом Саакяном. За його словами, за часів Байдена Сполучені Штати на словах були союзниками, а на ділі – підтримували Україну. Вони робили все, щоб наша держава не програла, але й не давали перемогти. За Трампа все по-іншому.

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Чи змінить Трамп позицію щодо України

Як наголосив Саакян, Трамп одразу сказав, що він – посередник. Йому байдуже хто був агресором та жертвою. Він хоче посадити всіх за стіл переговорів. При цьому Трамп не зважає, що війна Росії проти України почалася не через взаємні претензії, де можна домовитися.

Війна Росії проти України – один з небагатьох конфліктів у світі, в якому є абсолютно неспровокована агресія. Це на відміну від хронічних конфліктів релігійного чи етнічного характеру, де є взаємні претензії.

Україна не виставляла жодних претензій до Росії. Не говорила віддати Кубань, ввести українську як другу державну, віддати ядерну зброю чи не вступати в якийсь блок,

– зазначив Саакян.

Тому те, що представники американської влади називають Путіна воєнним злочинцем, суттєво нічого не означає. Вони не відмовляються від ролі посередника і продовжують сприймати цю війну як звичайний конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно Трамп закликав Україну та Росію "в ідеалі" до 30-денного припинення вогню. У нашій державі неодноразово говорили, що готові піти на це. Росія ж не хоче йти на це.