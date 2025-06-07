"Це повний провал Росії": у Кремлі відбуваються цікаві процеси на тлі ефектних спецоперацій СБУ

Україна втретє атакувала Кримський міст. Окрім цього була й спецоперація "Павутина". Співробітники СБУ ударили по російських військових аеродромах і підірвали опори незаконно збудованої споруди у Криму. Це викликало галас у Кремлі, а Владімір Путін на деякий час заліг на дно.

Журналіст та аналітик Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що кремлівський диктатор після успішних спецоперацій СБУ поїхав із Москви. Він це робить кожного разу, коли є якась загроза, адже дуже боїться.

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У Кремлі паніка

Олександр Демченко зауважив, що у Кремлі паніка, важливо, що там всі вже зрозуміли – українські спецслужби можуть наблизитись і туди, зокрема до найважливіших стратегічних точок у Москві.

Можуть під'їхати фури з українськими дронами. Василь Малюк може запустити їх безпосередньо по них (очільниках Кремля – 24 Канал),

– сказав він.

117 дешевих українських дронів знищили 41 надзвичайно дорогий стратегічний літак Росії. Журналіст підкреслив, що це дуже великий провал спеціальних служб країни-агресорки.

Всі кажуть, що у Росії паніка, а Путін зник. Насправді зараз у Кремлі кожен вішає цю провину одне на одного, але у цьому винні всі. Вся Росія виявилась дірявою, адже все і всіх відправили на війну (в Україну – 24 Канал) або у Європу влаштовувати диверсії. А тих, хто міг цьому запобігти просто не залишилось,

– зауважив Олександр Демченко.

Крім того, окупанти значну частину систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби встановили поблизу Кремля та власності Путіна і його сім'ї. Територія ж Росії майже не захищена, що, на думку журналіста, може призвести до нових операцій українських спецслужб.

Цікаво, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло наголосив, що підрив однієї з опор Керченського мосту свідчить про його аварійний стан. За його словами, операція СБУ була надточною й реалізована без використання ракет чи дронів завдяки детальній технічній документації. Ціллю удару стало не лише ускладнення військової логістики Росії, а й демонстрація її технологічної та політичної вразливості.