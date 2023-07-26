Путін впустив хаос у Росію: диктатор уже не може впоратися з армією та силовиками
Всередині російської армії посилюють чвари на тлі ослаблення Владіміра Путіна. Російський диктатор поступово втрачає свою абсолютну владу, яку він мав 2 роки тому.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На думку журналіста, Путін більше нічого не контролює в Росії.
Дивіться також Загроза застосування ядерної зброї зросла: до чого тут Пригожин
Путін не може повернути контроль над Росією
До 24 лютого всі процеси, які відбувалися в країні-агресорці, вирішувались персонально Путіним. Але почавши війну, Путін впустив хаос у Росію, переконаний Яковенко.
Заколот Пригожина – саме такий приклад хаосу та втрати контролю. Ще одним свідченням безпомічності Путіна є його звернення до Олександра Лукашенка задля нейтралізації ватажка "Вагнера".
Тепер ці процеси лише масштабуються. Путіну вже не підпорядковуються окремі генерали, як це показала історія з Іваном Поповим або протести російських десантників проти змін у командуванні.
Лукашенко – Пригожин – Путін: хто кого переграє
Кожен із цих трьох веде свою гру: російський диктатор намагається нейтралізувати бунтівника, Пригожин намагається використати обох диктаторів, а Лукашенко намагається підняти свою політичну вагу за допомогою "Вагнера".
Я переконаний, що Лукашенко згадав, що в 1990-ті роки він мріяв про корону російської імперії. Це відомий факт, що самопроголошений президент Білорусі претендував на те, щоб стати очільником союзної держави Росії та Білорусі,
– розповів Яковенко.
Тоді близькі до комуністичної партії Росії люди розглядали його як кандидата на президентство Росії. Але з часом Путін змусив його забути про ці мрії.
Ігор Яковенко про боротьбу за владу в Росії: дивіться відео
Зараз Пригожин намагається укомплектувати 2 – 3 бригади ПВК "Вагнера", частина з яких може буде залучена до диверсій на кордоні з Польщею. Але зрештою, саме Путіну варто ставитись з осторогою до цієї ситуації. Адже якщо в Росії розпочнеться нова смута, не варто виключати нового маршу на Москву.
Останні новини про командування російської армії
- Після заколоту Пригожина в опалу до Путіна потратив Сєргєй Суровікін, колишній командувач окупаційних сил в Україні. За повідомленнями ЗМІ, цього військового злочинця, відповідального за енергетичний терор, ізолювали за симпатії до Пригожина.
- Іншим показовим прикладом невдоволення діями найвищого командування Росії став генерал Іван Попов. Той після місяця боїв на Мелітопольському напрямку почав вимагати від керівництва більшої кількості снарядів для контрбатарейної боротьби, за що одразу був звільнений.
- Користуючись цією невизначеністю, Російський добровольчий корпус та Легіон "Свобода Росії" оголосили про полювання на командувача угруповання "Захід" Євгенія Нікіфорова. Він керує військами, що розташовані на кордоні з Сумською та Харківською областями.