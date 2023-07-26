Путін впустив хаос у Росію: диктатор уже не може впоратися з армією та силовиками

Всередині російської армії посилюють чвари на тлі ослаблення Владіміра Путіна. Російський диктатор поступово втрачає свою абсолютну владу, яку він мав 2 роки тому.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. На думку журналіста, Путін більше нічого не контролює в Росії.

Дивіться також Загроза застосування ядерної зброї зросла: до чого тут Пригожин

Путін не може повернути контроль над Росією

До 24 лютого всі процеси, які відбувалися в країні-агресорці, вирішувались персонально Путіним. Але почавши війну, Путін впустив хаос у Росію, переконаний Яковенко.

Заколот Пригожина – саме такий приклад хаосу та втрати контролю. Ще одним свідченням безпомічності Путіна є його звернення до Олександра Лукашенка задля нейтралізації ватажка "Вагнера".

Тепер ці процеси лише масштабуються. Путіну вже не підпорядковуються окремі генерали, як це показала історія з Іваном Поповим або протести російських десантників проти змін у командуванні.

Лукашенко – Пригожин – Путін: хто кого переграє

Кожен із цих трьох веде свою гру: російський диктатор намагається нейтралізувати бунтівника, Пригожин намагається використати обох диктаторів, а Лукашенко намагається підняти свою політичну вагу за допомогою "Вагнера".

Я переконаний, що Лукашенко згадав, що в 1990-ті роки він мріяв про корону російської імперії. Це відомий факт, що самопроголошений президент Білорусі претендував на те, щоб стати очільником союзної держави Росії та Білорусі,

– розповів Яковенко.

Тоді близькі до комуністичної партії Росії люди розглядали його як кандидата на президентство Росії. Але з часом Путін змусив його забути про ці мрії.

Ігор Яковенко про боротьбу за владу в Росії: дивіться відео

Зараз Пригожин намагається укомплектувати 2 – 3 бригади ПВК "Вагнера", частина з яких може буде залучена до диверсій на кордоні з Польщею. Але зрештою, саме Путіну варто ставитись з осторогою до цієї ситуації. Адже якщо в Росії розпочнеться нова смута, не варто виключати нового маршу на Москву.

Останні новини про командування російської армії