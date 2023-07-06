Влади вже немає: кого і навіщо намагається підкупити Путін
Кремлівський диктатор Владімір Путін втратив свій вплив, його вже ніхто не слухає. Щоб повернути собі владу, бункерний дід підкуповує депресивні регіони Росії, де мобілізували найбільше росіян на війну проти України.
Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, після заколоту Пригожина усі зрозуміли, що влада Путіна ще послабилась.
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"Путін зник під час заколоту, показав свою боязкість. Усі зрозуміли, що Путіна ніхто не вийшов захищати. Це теж послабило його владу. Звідси його активність останній тиждень 10 днів. Він намагається знову взяти все у свої руки, хоча йому це погано вдається", – сказав він.
Москва висмоктує гроші з регіонів
Жирнов зазначив, що нещодавно Путін або ж його двійник відвідав Дагестан та виділив цьому регіону гроші. Загалом Кремль не знає, що відбувається у віддалених регіонах Росії.
Москва не знає, що відбувається у Хабаровську, Новосибірську, Красноярську та інших містах. Це структурна проблема Росії, тому що нема достатньої децентралізації. Москва висмоктує усі гроші з регіонів, а потім повертає краплю тільки тим губернаторам, які найбільш лояльні до Путіна,
– пояснив ексагент КДБ.
Жирнов про втрачену владу Путіна: дивіться відео
Путін втрачає владу: останні новини
- Після заколоту Пригожина довіра росіян до Путіна дуже знизилась. Тому під час візиту в Дагестан диктатор вирішив пообійматися з людьми, які прийшли його зустріти, та повернути довіру людей до путінського режиму. Не можна виключати, що це міг бути не Путін, а його двійник.
- Зазвичай під час зустрічей у Кремлі диктатор садить гостей на протилежний бік кількаметрового стола. У своєму кабінеті очільник Кремля також дотримується дистанції з генералами чи воєнкорами.
- Президент США Джо Байден відреагував на слабке становище Путіна. Він наголосив, що короткочасний збройний заколот зробив диктатора "абсолютно" ослабленим. У виданні CNN зауважили, що це його найчіткіший коментар щодо зради з боку Пригожина та впливу цього на Путіна.
- Ексначальник ГУР МОУ (2015 – 2016) Валерій Кондратюк розповів, що після заколоту власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина владу у країні-агресорці хотіли передати новій особі – Дмітрію Патрушеву, сину Ніколая Патрушева.