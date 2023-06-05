"Путін більше не президент": ексагент КДБ розповів, як знизився вплив диктатора
У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на внутрішні процеси всередині країни.
Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, про зменшення впливу російського диктатора також свідчать історії з Євгенієм Пригожиним.
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"За чинного президента обкладати матом керівника генштабу й міністра оборони нікому не було б дозволено. Не можна було б мати ППО, яка не працює", – зазначив Жирнов.
Путін утратив вплив у Росії: дивіться відео
Безлад у Росії вже почався
Ватажок вагнерівців зрозумів, що утворилась порожнина в політичній площині Росії, і тому зайнявся політикою. Якщо в політичних верхівках безлад почався раніше, то тепер хаос і на території самої країни. Уже по суті почалась громадянська війна.Зверніть увагу! 1 червня Російський добровольчий корпус і легіон "Свобода Росії" продовжили операцію зі "звільнення" Бєлгородщини. Бійці проводили рейд поблизу села Нова Таволжанка в Шебекінському районі і заявили, що хочуть закріпитись у сірій зоні на території області.
Путін втратив зв'язок з реальністю: основне
- Сьогодні Владімір Путін, який розв'язав кровопролитну війну в Україні, надає перевагу сидіти з заплющеними очима та затуленими вухами. Усе через те, що реальний стан справ на передовій доводить його до люті. Тому наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що сьогодні важко давати прогнози щодо можливого використання Путіним ядерної зброї. Це схоже на "прогноз погоди".
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