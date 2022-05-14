Путін – вже політичний труп, – Піонтковський

Росія вважала, що зможе всі залякати своїм ядерним шантажем і вони отримали відповідь – ще дві країни-члени НАТО. Це абсолютний провал путінської зовнішньої політики.

Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що промова Путіна на "днє побєди" була жалюгідна, бо він постійно повторював про те, що ніби "Росію змусили" до чогось.

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Мені ця промова нагадала останні слова злочинця на міжнародному трибуналі. Саме таку аргументацію у своїх останніх промовах використовував Ріббентроп чи Геррінгс, він постійно теж повторював про "вимушені кроки" чи "відвернення війни",

– говорить Піонтковський.

З одного боку – це була промова-виправдання, а з іншого – наче внутрішній спір із невидимим опонентом, стверджує публіцист. На його думку, Москва розуміє, що їй загрожує і з чим доведеться розбиратися, тому вона хоче використати західну громадську думку, аби досягти вигіднішого положення на переговорах із Україною.

Путін в Росії вже не є вирішальною фігурою, вже всі розуміють, що він – політичний труп, який вчинив страшну помилку,

– резюмує Андрій Піонтковський.

Яка ситуація на міжнародній арені – важливі новини

Президент Фінляндії Саулі Нійністе передзвонив Путіну та повідомив про плани його країни вступити у НАТО. Він підкреслив, що після нападу Росії на Україну це стало необхідним кроком для гарантії безпеки та недоторканності.

Глава Пентагону Ллойд Остін уперше за довгий час провів розмову з Сергієм Шойгу. Він пояснив російському "колезі" плачевний стан ситуації, в якій опинилася Росія та її армія, та закликав не ускладнювати ситуацію ще більше.

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на цинічні погрози Росії через курс нашої держави в ЄС. У Києві закликали Кремль не пхати свого носа у чужі справи.

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