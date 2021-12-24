Путін вже відповзав назад, – Безсмертний про пресконференцію очільника Кремля

Володимир Путін під час пресконференції 23 грудня відзначився низкою цинічних заяв щодо України. Однак з тональності розмови очільника Кремля було видно, що це вже є відступом назад.

Про це розповів представник України в політичній підгрупі ТКГ у 2018 – 2019 роках Роман Безсмертний в ефірі 24 каналу. Як би Путін не "оскалювався" стосовно України, він назвав позицію Вашингтона конструктивною.

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За словами Безсмертного, заяви Путіна під час пресконференції скоріш були спробою завуальовано закрити речі, щодо яких Росія вже відкотилася назад.

Це було спробою показати перемогу, про яку ніхто ще не знає, крім самого Путіна, й знати не буде.

Путін вчора (23 грудня – 24 канал) відповзав назад і це було видно не тільки в його риториці, а й в інформаційних повідомленнях, які звучали з російських каналів – з відомих передач, які славляться україноненависницьким змістом,

– заявив Безсмертний.

Коли Володимира Путіна під час пресконференції запитали про окупацію Криму, той посипав абсурдними заявами . Зокрема, про те, що Україну "створив" Володимир Ленін.

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