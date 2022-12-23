Заплановано чи випадково: чому Путін сказав, що в Україні війна, а не "спецоперація"

Владімір Путін 22 грудня вперше з початку повномасштабної агресії проти України вжив слово "війна" щодо вторгнення в Україну. Ймовірно, очільник Кремля "заговорився", адже це не перший подібний випадок в Росії.

Ба більше, надалі росіяни частіше конвертуватимуть ці випадкові обмовки у системну позицію. Таку думку 24 каналу висловив директор програм практичної політики "Інституту політичної освіти" Олександр Солонтай.

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Такі обмовки відбуватимуться дедалі частіше

Так, владі Росії треба буде у якийсь спосіб пояснювати свою поразку. Тож для того, щоб врятувати залишки прихильності, вони намагатимуться показати своїй аудиторії начебто вони не Україні програли війну, а намалювати буцімто з ними всі країни НАТО воюють.

Будуть потрошки закидувати, а потім, коли вже буде поразка, то пояснюватимуть ніби у них була війна з усім світом, яку ведуть проти них – Росії,

– припустив Солонтай.

На його думку, влада Кремля "переверне все з ніг на голову" та покаже наче це війна проти Росії, а окупанти взагалі захищаються. У такий спосіб Росія продовжить інформаційно мобілізовувати своїх громадян.

Однак росіянам все одно доведеться визнати війну війною. Як і те, що насправді вони програють війну українському народу, який мобілізувався та змінив хід історії.

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