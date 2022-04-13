Путін явно злий, а Медведчуку страшно

Темою номер один учора в інформаційному просторі України стало затримання Віктора Медведчука.

Не багато, не мало, а основного політичного партнера (і протеже) Путіна на українському напрямі.

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І тут виникають відразу кілька тем для міркування:

Віктор Медведчук – дуже цінний кадр, оскільки має колосальний обсяг інформації про ресурси впливу Росії в Україні. Ну і, можливо, про плани Путіна (первісні). Медведчук може розповісти про внутрішньополітичні договірняки, завдяки яким після 2014 року виліз, як чорт із табакерки у ТОП української політики. Цікавий збіг – Медведчук "заворушився" (що дозволило його затримати) після чуток (або не зовсім чуток) про домашній арешт Владислава Суркова. А це вже проблеми на російському напрямку – Путін явно злий.

Адже розрахунок на ефективність сурківсько-медведчуківської політичної гри не виправдався – російські війська із квітами не зустрічають. А ресурсів було витрачено багато. Є привід поставити запитання "Де гроші?"

Медведчук міг знати про плани Путіна щодо України / Фото Getty Images

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І нарешті Медведчук як обмінний фонд. Зеленський вже допустив можливість обміну. Для Путіна "кинути" кума, що проштрафився, буде викликом. Адже в такому випадку багато його партнерів зрозуміють, що їх теж готові викинути як відпрацьований матеріал. Питання в часі. Обміняти й поплакати на похороні після "раптової смерті" теж погано – партнери – не зовсім ідіоти.

Медведчуку страшно. В Україні будуть ставити багато запитань і, можливо, посадять надовго. Але відкритим залишається питання дій його українських партнерів, про які може розповісти (і боятися розголосу). У Росії питання теж поставлять. Але про інше. А потім... до цього б дожити. І ось, гримаса долі, можливо, найбезпечнішим для нього місцем справді буде ізолятор СБУ.

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