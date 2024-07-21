Вважаю його небезпечним, – Зеленський назвав Путіна "прагматичним вбивцею"

Володимир Зеленський заявив, що Владімір Путін щосили намагається втримати владу. Він також назвав кремлівського диктатора "прагматичним вбивцею".

За словами Зеленського, навіть якщо людина хоче утримати свою владу, треба навчитися робити це без жертв. Президент України сказав про це в новому інтерв'ю під час візиту до Великої Британії.

Читайте також Зеленський відреагував на нову атаку Росії на Україну та пояснив, що треба для захисту

Путін – прагматичний вбивця

Зеленський заявив, що не вважає Путіна дуже розумним. Проте, за словами українського лідера, Путін є безжалісним, що робить його небезпечним.

Він (Путін, – 24 Канал) дуже любить владу, і це не дуже розумно. Це примітивно – чіплятись всім, чим ти можеш. Він чіпляється кількістю закатованих людей в Україні, а до цього була Чечня, була Грузія, Абхазія та багато різних конфліктів. Масові вбивства, катування заради того, щоб триматися у владі...

– сказав Зеленський.

Президент додав, що Путін нічого не виконує власними руками, а дає накази. Однак це не звільняє його від відповідальності.

Я не вважаю, що у вбивць є якісь особливості. Це не про талант... Ми говоримо про вбивць. Вони різні. Є емоційні, а є дуже прагматичні. Я б сказав, що він – прагматичний вбивця,

– підсумував Володимир Зеленський.

До слова, в інтерв'ю Володимир Зеленський також розповів, що увесь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війни проти України.