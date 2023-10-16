Єдина надія Путіна: чому глава Кремля активно розхвалює Китай

Президент Росії Владімір Путін їде до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном. Очільник Кремля візьме участь у форумі "Один пояс, один шлях".

Ймовірно, Путін буде просити зброю та боєприпаси у Сі Цзіньпіна. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Зазначимо, що це буде другий закордонний візит диктатора не в країни колишнього СРСР після повномасштабного вторгнення в Україну.

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Путін робить реверанси перед Китаєм

Російський президент підтримав так званий китайський "мирний план". Однак практично такий самий план запропонував президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сільва. А також з таким же планом приїжджали в Київ сім африканських лідерів.

Суворо кажучи, це мир в обмін на територію. Україна на таке точно не піде. Це очевидно й тут питань бути не може. Проте постійну цю "тухлятину" намагаються просунути,

– сказав Яковенко.

Путін серед всіх варіантів обрав китайський план, адже для очільника Кремля зараз важливо зробити багато реверансів, похвалити Китай, тому що Пекін – головна надія для Путіна.

24 лютого 2023 року на сайті МЗС Китаю з'явився так званий "мирний план". У документі КНР закликає Україну та Росію припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів.

Китай – це єдина велика країна, ядерна держава, яка не те щоб підтримує Путіна, але принаймні готова з ним спілкуватися.

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Ціль візиту

Російський опозиційний журналіст переконаний, що головна ціль візиту Путіна в Китай – розмова про зброю. Адже головна проблема Кремля у цій війні – дефіцит снарядів та зброї.

"Путін говоритиме з Сі Цзіньпіном про те, щоб Китай, можливо, не прямо, а через Північну Корею, передавав Росії зброю. Це, напевно, для Путіна буде головний зміст діалогу, а от у Сі Цзіньпіна інші плани", – додав Яковенко.

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