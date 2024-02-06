Планував ще минулого року: чому Путін летітиме до Ердогана лише зараз

Остання зустріч Реджепа Ердогана та Владіміра Путіна була у вересні торік, у Москві. Тепер Владімір Путін збирається до Туреччини 12 лютого.

Російський диктатор у 2023 році також хотів поїхати до Туреччини, однак на заваді стало рішення Міжнародного кримінального суду. Що ж змінилося зараз 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Для чого Путін їде до Ердогана

Владімір Путін збирається до Туреччини, тішачись можливістю знову подорожувати по більш-менш цивілізованих країнах світу. Власне, зараз диктатор розуміє, що подорож для Анкари буде для нього безпечною, адже там його як воєнного злочинця не арештують.

У них справді лінійні інтереси. Росія намагається використовувати Туреччину в обхід санкції, як країну-посередника для закупівлі необхідних деталей. Турецькі банки намагаються використовувати для відмивання грошей. Для них Туреччина – це частина стратегії. Зараз є справжнє загострення,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Цікаво відзначити, що візит Путіна до Туреччини був запланований на минулий рік, однак він так і не відбувся. Усе через виданий ордер на арешт російського диктатора. Хоч у Туреччині не ратифікований Римський статут, але певності у тому, що міг зробити Реджеп Ердоган, у Кремлі не було. Тож Путін вирішив не ризикувати. Зараз же усе змінилося.

"За рік Путін відвідав декілька країн, звик до свого нового "статусу", готовий їхати. Чому зараз? Насамперед тому, що турецькі банки 1 січня "виперли" майже всіх російських клієнтів, зокрема юридичних осіб та перестали приймати платежі з Росії. Була система, що оплата за товари йшла через Туреччину, але США над цим попрацювали", – зауважив політтехнолог.

До слова, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков коментував, наскільки великою трагедією для Росії є це рішення Туреччини. Тому зараз Владімір Путін намагається розв'язати цю ситуацію.

Обговорення зернового коридору

Однак і це не все. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Ердоган обговорить з російським диктатором (увага!) новий механізм для експорту українського зерна через Чорне море.

Очільник турецького МЗС, звісно, підмітив, що зараз зерновий коридор працює і без Росії. Однак він наголосив, що хоч де-факто зернова угода працює, але хотілося на папері закріпити цю юридичну домовленість.

У Туреччині якось не здогадались, що юридична домовленість полягає в тому, що ми потопимо кожен російський корабель, який буде близько до наших караванів та суден. А якщо ж росіяни в чомусь досягнуть успіху, то ми за кожен наш корабель топитимемо російський танкер,

– зауважив Шейтельман.

Власне, усе це вже неодноразово демонструвала Україна. Зокрема, нещодавно було знищено один з трьох російських ракетних катерів "Івановєц". Втім Владімір Путін та Реджеп Ердоган дуже дивуються, як все це вдається робити без дозволу Росії, тож намагаються зі свого боку зробити хоч щось.

Путін їде до Туреччини: деталі