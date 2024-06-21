У РНБО розповіли, навіщо Путін їздив у В'єтнам

Владімір Путін відразу після візиту у Північну Корею попрямував у В'єтнам. Проте склад російської делегації під час візитів у Пхеньян та Ханой відрізнявся.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО розповів, що до В'єтнаму з російським диктатором поїхали особи, які відповідають за експортну політику Росії у військовій сфері.

Дивіться також У Держдепі США відреагували на заяви Путіна про можливе озброєння КНДР

Навіщо Путін відвідав В'єтнам

Андрій Коваленко розповів, що під час візиту глави Кремля до В'єтнаму сторони підписали щонайменше 11 документів про співпрацю в різних сферах.

Також вони погодили угоду "Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в'єтнамського договору про основи дружніх відносин".

Керівник Центру протидії дезінформації пояснив, що у В'єтнам з Путіним прибули відповідальні за експортну політику Росії у військовій сфері – Дмітрій Шугаєв та Лев Міхєєв.

Це може свідчити про наміри обговорити розширення асортименту товарів військового та подвійного призначення російського виробництва на в'єтнамському ринку,

– припустив Коваленко.

За його словами, варто пам'ятати, що В'єтнаму не потрібні санкції, тож вони будуть обережними.

До речі, політолог Дмитро Орєшкін пояснив, що Путін прагне викупити у В'єтнаму радянську зброю, яку радянські вожді віддавали в країну безплатно. Чому це вигідно Ханою – читайте тут.