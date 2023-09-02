Востаннє бачили у червні 2022 року: Буданов розповів про Путіна, якого всі звикли сприймати

Кирило Буданов зізнався, що вміє відрізняти двійників Владіміра Путіна. Існує версія, що їх в диктатора Росії є як мінімум троє.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов дав інтерв'ю. Однією з тем були двійники російського тирана.

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Що сталося зі "справжнім" Путіним

Голова української розвідки прокоментував нещодавній конфуз с Путіним та годинником. Нагадаємо, російський диктатор хотів подивитися час, але переплутав руки.

Буданов натякнув, що це міг бути двійник. Він не дав прямої відповіді на питання, але зауважив, що "щось там не те" та погодився з думкою журналістки, що це не міг бути справжній Путін. Коли в очільника ГУР запитали, чи живий взагалі президент Росії, той сказав, що не знає, що на це відповісти.

Того (Путіна – 24 Канал), який був, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року,

– сказав він.

Коли журналістка запитала, чи може російський тиран бути неживим або мати дуже поганий стан здоров'я, Буданов у відповідь припустив, що президент Росії не хоче з’являтися на публіці. За його словами, може бути багато різних причин.

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