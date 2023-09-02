Востаннє бачили у червні 2022 року: Буданов розповів про Путіна, якого всі звикли сприймати
Джерело:"Радіо Свобода"
Кирило Буданов зізнався, що вміє відрізняти двійників Владіміра Путіна. Існує версія, що їх в диктатора Росії є як мінімум троє.
Очільник ГУР МО Кирило Буданов дав інтерв'ю. Однією з тем були двійники російського тирана.
До теми "Що вигідніше – убити його чи дозволити йому добити Росію": Буданов висловився про смерть Путіна
Що сталося зі "справжнім" Путіним
Голова української розвідки прокоментував нещодавній конфуз с Путіним та годинником. Нагадаємо, російський диктатор хотів подивитися час, але переплутав руки.
Буданов натякнув, що це міг бути двійник. Він не дав прямої відповіді на питання, але зауважив, що "щось там не те" та погодився з думкою журналістки, що це не міг бути справжній Путін. Коли в очільника ГУР запитали, чи живий взагалі президент Росії, той сказав, що не знає, що на це відповісти.
Того (Путіна – 24 Канал), який був, якого всі звикли сприймати, останній раз бачили приблизно 26 червня 2022 року,
– сказав він.
Коли журналістка запитала, чи може російський тиран бути неживим або мати дуже поганий стан здоров'я, Буданов у відповідь припустив, що президент Росії не хоче з’являтися на публіці. За його словами, може бути багато різних причин.
Інші новини про двійників Путіна
- Нагадаємо в день, коли впав літак Євгенія Пригожина, російський тиран нагородив власного двійника. Ба більше, він зробив це на публіці під час святкування 80-річчя перемоги в Курській битві.
- Олег Жданов не так давно у розмові з 24 Каналом розповів про сигнал, який Кремль отримав від турецької влади. Як пояснив військовий експерт, Анкара дала Москві зрозуміти, що Реджеп Ердоган не потерпить двійника Путіна на майбутніх зустрічах.
- Раніше журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков припустив, що у Росії знали заздалегідь про підготовку заколоту ватажком найманців, однак попередили про це не того двійника Путіна, а той забув передати старшому. Він наголосив, що цей узурпатор не міг не прислухатися до таких передбачень й припущень через свою параною.