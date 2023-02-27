Росіян лякають 2 речами: Фейгін припустив, навіщо Путін заговорив про розвал країни

Путін заговорив про розвал країни. Таким чином він намагається налякати росіяти і ніби спонукати їх іти воювати за Росію.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Розмови Путіна про розвал Росії є лякалками й маніпуляціями.

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Виправдання тривалої війни

Фейгін зазначив, що Путін заговорив про розвал Росії для виправдання, це продовження його промови перед федеральними зборами, яку він зачитав 21 лютого. Це спроба виправдатися тим, що війна триває довго, й вона не для того, аби захопити Україну, а врятувати Росію.

Ми можемо воювати вічно за те, щоб Росія не зникла, аби вона не розпалась на московитів, уральців, когось там ще, іншопланетян. Це все виправдання, бо Захід чітко заявив, і сам Байден, і всі, що ніхто не має намірів захоплювати Росію, ніхто не збирається займатись Росією,

– зауважив російський правозахисник.

Він додав, якщо вона розвалиться, то це справа рук самої влади російської, й більше нікого. Ніякої зовнішньої експансії, яка б привела до цього розвалу, не буде. А те, що там ідуть внутрішньополітичні процеси, як наслідок поразки в Україні, це підсумок війни, яку ж сама влада захотіла втілити в Україні.

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Росіян лякають 2 речами

За словами російського правозахисника, не треба було вдиратись в Україну, і як мінімум 10 – 15 років Росія клопотів не знала б. Тож, слова Путіна – це пропагандистсько-риторичний прийом. Росіян лякають 2 речами:

війною;

розвалом.

"І те, й інше, у принципі, має місце. Велика масштабна війна у Східній Європі, в Україні, триває. Гинуть десятки, навіть, сотні тисяч людей. Проблеми ж пов'язані з розвалом – це процеси, які є результатом поразки. Тож, подивимось, як буде розвиватись ситуація", – наголосив Фейгін.

Як він зазначив, у цій заяві більше виправдань, але є і краплинка правди. Тобто, Путін розуміє, до чого призведе остаточна поразка, чому програти не можна, тому "всі кладіть свої життя, аби не допустити гіршого, ніж ми вже маємо".

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