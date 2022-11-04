Путін закликав окупантів на Півдні "прибрати" цивільне населення з Херсона

Президент Росії Владімір Путін разом з його військом продовжує тероризувати мирне населення України. Цього разу він буквально закликав "прибрати" українців з тимчасово окупованого Херсона.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ. Путін намагається вкотре прикрити примусову "евакуацію" у тимчасово окупованому Херсоні своїми буцімто благими намірами.

Читайте також Окупанти в Херсоні влаштували катівню у підвалі: людей утримували тижням, щоб зійшли синяки

Путін наче не хоче страждань цивільних

Цинізм Путіна максимально зашкалює, якщо враховувати його "прагнення" не завдати шкоди цивільним. Мовляв, його заклик "прибрати" з зони бойових дій мирних мешканців Херсона – винятково жест доброї волі. Це він каже після дев'яти місяців окупації, під час яких херсонців залякували, тероризували та знущалися з них щоденно.

Озвучив він цю репліку під час зустрічі з так званими волонтерами, які, власне, і займаються псевдоевакуацією.

"Зараз, звичайно, тих, хто проживає в Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних дій, тому що громадянське населення не повинно страждати від обстрілів, якихось наступальних, контрнаступальних, інших заходів, пов'язаних з військовими діями", – сказав диктатор з Кремля.

Яка зараз ситуація на Херсонщині

Почнімо з того, що на Херсонщині окупанти зносять вишки українських операторів. Таким чином ворог буквально стріляє собі в ногу, адже ці ж конструкції використовували для забезпечення мобільного зв'язку й інтернету. Якщо вони це роблять для того, щоб ускладнити життя ЗСУ, то вони прорахувалися, адже нам допомагають Starlink.

Тим часом на Херсонщину вночі підвезли свіжу "бавовну". Доставку оформили до готельного комплексу "Золотий Фазан", що неподалік села Раденськ. Про це розповів мер Олешок Євген Рищук. Він зауважив, що детонацію можна було чути впродовж кількох годин.

Російський публіцист Андрій Піонтковський поділився припущенням, коли ЗСУ звільнять Херсон. На його думку, це може статися вже цього місяця. І цей момент може стати тригером, який запустить надзвичайно важливі політичні процеси у Кремлі.

В ISW припустили, чи боротимуться окупанти за Херсон. Укладачі звіту проаналізували відомості з відкритих джерел і назвали умову. На їхню думку, повне виведення з півночі Херсонської області – чіткий показник, що битися ані за місто, ані за населені пункти на правому березі ворог не буде.

Наостанок залишимо вам міністра оборони США Ллойда Остіна. На його думку, наші військові зможуть відвоювати окуповану росіянами Херсонщину. На цьому він наголосив під час своєї пресконференції.

Варте уваги – Гуменюк поділилася актуальною інформацією щодо ситуації на Півдні: дивіться відео