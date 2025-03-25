На тлі переговорів в Саудівській Аравії Путін через Віткоффа передав Трампу подарунок, – BBC

Дональд Трамп – політик, який полюбляє лестощі. Владімір Путін це чудово знає, а тому намагається використати цю слабкість американського президента у власних цілях.

Стало відомо, що російський диктатор передав Трампу у подарунок його портрет. Це сталося після того, як американський президент назвав існуючу картину із собою "справді найгіршою", передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що відомо про подарунок Путіна Трампу

Новий портрет наразі не був представлений публіці. Прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков назвав його "особистим подарунком", додавши, що лише сам Путін може розкрити більше деталей.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф підтвердив отримання нового твору з Москви, зазначивши, що його попросили доставити портрет до Вашингтона.

Він назвав картину "чудовим портретом", виконання якого Путін нібито замовив у провідного російського художника. Також Віткофф додав, що Трамп був дуже зворушений цим подарунком.

Вперше про портрет Трампа, виконаний на замовлення Путіна, Віткофф розповів в інтерв'ю Такеру Карлсону. Спецпосланець тоді сказав, що не може назвати Путіна "поганою людиною", бо він нібито молився за Трампа після спроби замаху на нього минулого року.

Нагадаємо, що 24 березня Дональд Трамп розкритикував свій портрет у Капітолії штату Колорадо, назвавши його "навмисно спотвореним", і закликав прибрати картину.