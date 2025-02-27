"Щиро готовий розпродати батьківщину": який шанс Путін побачив у президентстві Трампа

Владімір Путін готовий налагодити співпрацю із США щодо видобутку рідкісноземельних металів в Росії, зокрема, на окупованих українських територіях. Очільник Кремля може піти на цей крок, щоб повторити ефект, який він отримав у 2014 році після анексії Криму.

На думку політтехнолога Аббаса Галлямова, якою він поділився з 24 Каналом, Путін готовий піти на угоду із США, щоб досягти своєї мети. До слова, заява глави Кремля викликала шалене незадоволення серед росіян, які побачили зраду у намірах Путіна.

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Позиції Путіна зміцніють

"Путін абсолютно щиро готовий розпродати батьківщину. Він придбає головне – отримає гарантії того, що Трамп реально сприйматиме його як рівного партнера. А також допомагатиме йому царювати", – сказав політтехнолог..

Головний інтерес Путіна, на його думку, утримання влади. Заради цього він і розпочав війну. Це був інструмент консолідації режиму, який починав розсипатися.

І зараз він може собі купити у Трампа шанс на це. Для цього потрібно тільки допустити американців до видобутку російської нафти, золота, "рідкоземів". Путін готовий на це.

Для нього це ніби він просто ділиться своїм майном. Для нього це все своє. Якщо не американці це будуть видобувати, то якісь російські олігархи, і вони можуть поділитися із США,

– впевнений він.

За це Трамп буцімто віддає Путіну частину території України. Росіяни, як наголосив Галлямов, мають можливість повернутися з фронту з впевненістю, що вони буцімто "перемогли". Путін знову отримає ефект, який свого часу принесла йому анексія Криму – "перемоги" над зовнішнім ворогом.

Цей ефект не буде таким блискучим, як тоді, але все одно внутрішні позиції Путіна зміцніють. А також Трамп, як припустив політтехнолог, вважаючи Путіна своїм бізнес-партнером, точно не буде втручатися у внутрішньополітичний російський процес в Росії.

Путіна це дуже сильно напружувало, коли попередні адміністрації Білого дому підтримували російську опозицію і критикували його за відсутність демократії, не дотримання свободи слова, фальсифікацію вибрів. А Трамп втручатися в це не буде, не даватиме грантів незалежним ЗМІ. Зрештою скасує санкції.

Це означає, що у Путіна з'являться гроші, щоб прогодувати народ, який ледве не помер з голоду. Залишиться трошки коштів на переозброєння. Ситуація поступово буде покращуватись, порівняно з тим, якою вона була,

– припустив Аббас Галлямов.

Тому з погляду Путіна, гра варта свічок. Тому він потурає Трампу, адже для очільника Кремля це останній шанс.

Нагадаємо, що у за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Путін через невдачі у війні та провал так званої "СВО", змушений продавати США російські ресурси. Водночас, за його словами, Україна змогла вистояти перед агресією ворога, а Росії доведеться заплатити за війну власними ресурсами, адже бойові дії її виснажили.

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