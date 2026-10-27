Путін заявив лідерам Європи, що Росія не відмовиться від захоплення всього Донбасу, – Reuters

Володимир Путін заявив під час телефонної розмови із лідерами Фінляндії та Норвегії, що Росія не відмовиться від захоплення всього Донбасу. Європейці натомість відповіли, що потрібен "справедливий" мир.

Про це повідомляє Reuters.

Що відомо про вимоги Путіна?

У вівторок, 27 жовтня, російський диктатор провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Це був перший контакт високопоставлених політиків європейських партнерів України з Кремлем з липня 2025 року.

Джерело Reuters повідомило, що Путін сказав співрозмовникам, що Росія не піде на компроміс щодо своєї мети захопити весь Донбас. Стубб та Стьоре у відповідь наголосили на необхідності справедливого миру.

Інформаційне агентство зазначає, що у кремлівській трансляції розмови не було жодних сигналів про те, що Путін готовий на будь-який компроміс щодо раніше заявлених позицій.

Було наголошено, що досягнення справедливого та довгострокового миру можливе лише за умови повного та беззастережного врахування законних інтересів Росії,

– заявили в Кремлі.

Також країна-агресорка заявила, що під час розмови звернула увагу на нібито "конфронтаційну" політику країн ЄС та НАТО, яка сприяє продовженню бойових дій.

Зазначимо, що європейські лідери здебільшого уникали контактів з Путіним після 2022 року. Водночас вони посилювали санкції проти Москви. Однак така позиція залишила їх осторонь, оскільки зусилля щодо припинення війни очолює Дональд Трамп, якого в багатьох столицях ЄС вважають непередбачуваним і схильним ставати на бік Путіна на шкоду Україні.

Це сприйняття підкріпилося угодами цього місяця, за якими Путін погодився постачати російське дизельне пальне до США, а Трамп послабив санкції проти Росії, заявивши, що українцям час замінити Зеленського на посаді лідера. Україна також скаржилася на перебої в обміні розвідувальними даними США та в роботі Starlink, призначеного для військових.