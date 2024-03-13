Мирні переговори із Росією: Путін назвав умови

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія нібито готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні. Втім, тільки з гарантіями для Москви.

Путін також вимагає урахування окупованих територій. Про це розповіли пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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На яких умовах Путін бачить перемовини

Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі,

– повідомив диктатор.

Він також зазначив, що "можливі переговори – не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви".

Путін заявив, що обізнаний про “морквинки”, які йому будуть намагатися представити, аби довести доцільність початку переговорів.

Російський диктатор не був скупим на слова і у властивій собі хамській манері додав, що домовитися легше із тими, у кого "ніс в кокаїні".

"Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, зокрема й нашого", – заявив Путін.

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