У Зеленського відреагували на заяви Путіна про переговори

Владімір Путін у коментарі пропагандисту заявив, що готовий до переговорів із Трампом щодо України. У президента Зеленського не забарилися з реакцією.

Очільник Кремля побідкався, що, мовляв, Москва готова до переговорів, але декрет Зеленського про заборону діалогу з Росією робить їх нелегітимними, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у телеграмі.

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Андрій Єрмак зауважив, що Путін намагається просувати ідею переговорів із США. Втім, диктатор розраховує це зробити на двох умовах – вирішити долю Європи без Європи і говорити про Україну без України.

Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть,

– наголосив чиновник.

До слова, диктатор прокоментував його відносини із Трампом та заяви останнього щодо санкцій проти Росії. Очільник Кремля заявив, що завжди мав із президентом США "ділові та довірчі відносини". Також він висловив сумнів, що "розумний" Трамп піде на зниження цін на нафту, адже це завдасть шкоди не лише Росії, але й США.