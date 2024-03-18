Захід має це почути: у Зеленського відреагували на слова Путіна про "санітарну зону" в Україні

Очільник Кремля заявив про намір створити на окупованих українських територіях "санітарну зону". В Офісі президента пояснили, як слід розуміти слова диктатора.

18 березня російська ЦВК повідомила про беззаперечну "перемогу" Путіна на президентських виборах. Опісля той виступив із промовою, в якій основний акцент зробив на війні з Україною.

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Путін не зупиниться

Деякі голоси на Заході закликають Україну "визнати поразку" і "підняти білий прапор", мовляв, за для того, аби порятувати людей від загибелі. Окремі політики в ЄС і НАТО, як-от Віктор Орбан, Реджеп Ердоган та Роберто Фіцо, вважають, що Київ має погодитися на мирні переговори із Росією. У такі хвилини кожен із них забуває про те, що тиснути щодо миру потрібно на того, хто почав війну. А чи хоче Москва справжніх мирних переговорів? Відповідь стає очевидною з "переможної" промови Путіна. У ній він надсилає чіткий сигнал того, що налаштований продовжувати агресію проти України до повного знищення її державності. А далі – на прицілі жадібного ока кремлівського диктатора опиняться інші пострадянські держави.

Саме так в Україні сприйняли слова Путіна про намір створити "санітарну зону" на окупованих територіях. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі іноземним ЗМІ заявив, що висловлювання росіянина були маніфестом агресії. Путін практично прямо сказав про те, що надалі вона лише загострюватиметься.

: Владімір Путін під час виступу у своєму виборчому штабі заявив, що створить на територіях України так звану "санітарну зону" , яку нібито "буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва". У такий спосіб він відповів на запитання журналістів про можливість захоплення Харківщини для "захисту" прикордонних територій Росії.

Водночас у Кремлі, плекаючи подальші загарбницькі плани щодо України, намагаються переконати світ у тому, що миру нібито не хоче Київ, а Москва – відкрита до діалогу. Задля того, аби приховати справжні імперські амбіції, Путін, зокрема, говорив неодноразово про готовність до перемовин. Кілька днів тому він заявив, що Росія погодиться на них лише на власних умовах. Вони передбачають визнання Україною втрату окупованих територій, а також надання Росії "гарантій безпеки" від потенційної "агресії Києва".