Відповідь на події в Росії: військовий оглядач пояснив заяву Путіна про "санітарну зону"

Російські добровольці перетнули кордон з Росією та почали звільняти населені пункти Бєлгородщини від путінського режиму. У відповідь на це Путін заявив, що створить "санітарну зону" в Україні.

Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп озвучив 24 Каналу думку, що Путін дійсно може спробувати створити "санітарну зону" на кордоні з Росією. В Офісі Президента України вже також відреагували на заяву очільника Кремля.

Цікаво Найбільший виборчий обман, але не для Китаю: що західні ЗМІ пишуть про "перемогу" Путіна

Що таке "санітарна зона"

Шарп розповів, що "санітарна зона" в розумінні Путіна має створитись на території України, щоб "убезпечити" російські території від обстрілів артилерію та РСЗВ, а також прориву угруповань ЗСУ або російських добровольців.

Однак цього росіяни намагались довгий час уникати. Це може створити багато військових проблем, це відвертає сили. До того ж, треба якимось чином захопити певну територію. Тому від погроз до реалізації дистанція може бути дуже довгою, але в цілому такий "санітарний кордон" – це щось, що здатне зменшити небезпеку для Росії,

– зазначив ізраїльський військовий оглядач.

Чи пов'язані обстріли Сумщини зі створенням "санітарної зони"

За його словами, для того, щоб створити "санітарну зону", треба фізично зайти військами на ту чи іншу територію. Обстріли Сумщини можуть бути як просто актами терору задля залякування, так і підготовкою до заходу військ. Крім того, це може бути спроба переконати України забрати борців з режимом з території Росії.

"Сторони можуть завдавати ударів одна по одній на кордоні, аби примусити одна одну припинити такі дії. Утім саме цю ситуацію ми так розглядати не можемо. Однак це можна розглядати як постійний терор і підготовку до певних дій на практиці", – зауважив Шарп.

Путін і війна в Україні: останні новини