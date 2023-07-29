Путін заявив, що не керує армією та не буде починати мирні перемовини з Україною

Кремлівський диктатор знову вийшов на публіку зі своїм потоком свідомості. За його словами, зернова угода та мирні перемовини ніяк не пов'язані, але останні Росія не починатиме.

Такими заявами диктатор розкидався під час спілкування з журналістами в Кремлі, повідомляє 24 Канал. Також диктатор заявив, що армією він нібито не керує.

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Мирна ініціатива Африки та викрадення дітей

Диктатор цинічно почав розхвалювати мирну ініціативу африканських лідерів, бо, мовляв, вона прекрасна тим, що вона прагне досягти миру. Та тільки от є проблема – це каже людина, яка власне і віддала наказ про повномасштабне вторгнення.

Крім того, Путін вирішив виправдатися за свої воєнні злочини. Наприклад, викрадення дітей він назвав "роздутою історією". В уяві диктатора окупанти не викрала дали, а "рятували" дітей з зони бойових дій. Мабуть, рівно так само як "звільняли" Маріуполь, Волноваху та Бахмут – щоправда, від життя як такого.

А також диктатор стверджує, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів, але починати їх Путін не має наміру.

Путін вже не знає, що казати про контрнаступ

Кремлівський диктатор вже заплутався у власній брехні про наш контрнаступ. Одного дня він заперечує сам факт контрнаступу, а от тепер стверджує, що Росія не може зупинити вогонь, оскільки українська армія наступає.

Цікаво, що через кілька хвилин Путін вже почав стверджувати, що "контрнаступ провалився", а Україна нібито втратила понад 4 сотні танків, більшість з яких нібито західні, надані цього року. За його словами, ЗСУ зазнають великих втрат, а наступ зупинився. Тільки от звільнення Старомайорського стверджує протилежне.

Також Путін буквально вирішив зняти із себе провину та заявив, що він не керує військами, але старається часто спілкуватися з командирами.

Не вважаю своєю справою керування військами,

– сказав Путін.

Цікаво, що диктатор відмовився відповідати на питання про повернення командирів "Азовсталі" з Туреччини до України. Путін тільки сказав, що в нього були домовленості з Ердоганом, які вочевидь порушені, і відмовився далі говорити.