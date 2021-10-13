Путін злякався вторгнення терористів у країни ОДКБ з Афганістану

Володимир Путін заявив, що в Афганістані після приходу до влади талібів продовжують діяти угруповання міжнародних терористів. Очільник Кремля боїться, що вони можуть спробувати дестабілізувати ситуацію і в суміжних державах.

Відповідну заяву російський лідер зробив під час зустрічі із главами спецслужб держав СНД, яка пройшла 13 жовтня.

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Путін боїться вторгнення терористів у країни ОДКБ

Глава Кремля зазначив, що ситуація в Афганістані непроста. Адже після остаточного виведення американських військ влада перейшла до рук талібів, які встановлюють свої порядки.

Водночас в країні продовжує діяти низка угруповань міжнародних терористів зі складу "ІДІЛ",

– зазначив Путін.

Він додав, що з Іраку, Сирії туди активно стягують бойовики з досвідом ведення бойових дій.

Це дуже стривожило та налякало президента держави-агресорки, яка розв'язала війни не в одній країні світу.

Мовляв, терористи можуть спробувати дестабілізувати ситуацію і в суміжних державах. "Аж до початку прямої експансії. Потрібно бути готовими протидіяти бойовикам, а при необхідності проводити та спільні спецоперації", – підсумував Путін.

До слова, глава Росії мав на увазі країни з Організації договору про колективну безпеку, в який, окрім самої агресори, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Захоплення талібами влади в Афганістані: коротко

Навесні 2021 року Джо Байден ухвалив рішення вивести з Афганістану війська до 11 вересня. Президент США тоді пояснив своє рішення тим, що "американським військам час повернутися додому", адже свої завдання у країні вони виконали.

Під час виходу американських військових з країни таліби поступово почали захоплювати там владу. 15 серпня вони оголосили про повний контроль держави, а президент і уряд екстрено покинули її.

Останній військовий США залишив Афганістан 30 серпня.