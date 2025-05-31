Починається дуже цікаве: чому у Путіна заявили про готовність до зустрічі із Зеленським

У Кремлі заявили, що Владімір Путін начебто готовий зустрітись з Володимиром Зеленським. Це може бути імітація бажання досягти муру, проте у диктатора могло й дещо помінятись.

Про це 24 Каналу розповів доктор політичних наук Якуб Корейба, зазначивши, що ще недавно Путін говорив, що ніколи не зустрінеться із Зеленським. Зараз все дуже цікаво змінюється, адже з Кремля також звучали заяви, що Україна начебто не держава, де живуть одні росіяни.

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Позиція Путіна змінюється

Якуб Корейба зауважив, що під впливом дійсності позиція кремлівського диктатора стає іншою. Все йде у правильну для України сторону і зрештою правильно для Росії.

Важливо! За даними Інституту вивчення війни, Росія не демонструє зацікавленості в щирих мирних переговорах, адже знову направляє на зустріч у Стамбулі ту саму делегацію низького рівня. Заяви представників Кремля свідчать про готовність затягувати діалог, щоб і надалі вести бойові дії та тиснути на Україну й Захід з метою здобуття поступок.

На думку доктора політичних наук, Путіну не вдалось представити росіянам зміну своєї риторики щодо України, як щось, що сприяє національним інтересам та веде до виконання завдань.

Кожен його крок погіршує ситуацію Росії. Протягом 4 – 5 місяців позиція Кремля еволюціонує – від тотального неприйняття України як партнера до готовності обговорювати це з Володимиром Зеленський, якого Путін вважає "нелегітимним",

– сказав він.

Це, ймовірно, вказує на те, що у Росії немає іншого виходу, адже окупанти раніше завжди дотримувались максималістської позиції. Якщо це змінилось, то, можливо, вони розуміють, що їхній програш близько.

"Якщо росіяни дають сигнал, що готові відмовитись від попередніх позицій, то з погляду на логіку функціонування кремлівського режиму, це втрата авторитету", – підкреслив Якуб Корейба.

На його думку, такий сигнал свідчить про початок боротьби за владу всередині Росії, адже Путін показав слабкість. Проте виглядає, що Кремль, попри все, намагатиметься досягнути якоїсь перемоги на території України, адже це єдиний варіант продовжувати владу диктатора.