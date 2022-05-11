Путін знову змушуватиме Лукашенка вступити у війну, – військовий експерт

Вже незабаром Володимир Путін вкотре планує зустрітися із Олександром Лукашенком. Ймовірно, що глава Кремля намагатиметься знову втягнути Білорусь у війну.

Тому з Півночі досі залишається загроза для нашої держави. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Путін хоче заповнити оперативну паузу

"З дня на день повинна відбутися зустріч з Лукашенком. Путін знову його примушуватиме вступити у війну, щоб заповнити оперативну паузу зі сторони Росії", – наголосив Жданов.

За його словами, у Кремлі знову помиляються в оцінці України як противника. Там не можуть оцінити, чи здатна білоруська армія виконати бойове завдання.

Адже це армія, яка не має бойового досвіду. Навіть її окремі військовослужбовці ніколи не брали участі в реальних бойових діях,

– пояснив експерт.

Він зауважив, що в перший період війни, коли очікували вторгнення білоруської армії, переважали настрої "не воювати". Сьогодні Білорусь укріпилася в таких настроях, їхній відсоток зріс – і в суспільстві, і в армії.

Чому Лукашенко маневрує

Речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що має відбутися нова зустріч Путіна і Лукашенка, однак про конкретну дату наразі невідомо.

Самопроголошений білоруський президент дуже ретельно відстежує соціологію. Адже піти знову всупереч суспільству – загроза його владі. Цього він допустити не може, тому маневрує.

Лукашенко створює ілюзію підготовки (до бойових дій – 24 канал). Він виконує свої слова, які сказав Путіну на крайній зустрічі на космодромі – що білоруська армія захищатиме спину російської. Олег Жданов Військовий експерт

Жданов вважає, навіть якщо Лукашенко дасть Україні якісь гарантії невтручання, то все одно йому не можна вірити. "Ми будемо змушені тримати свої війська (біля кордонів з Білоруссю – 24 канал), щоб бути готовими дати відсіч у будь-який момент", – відзначив військовий експерт.

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