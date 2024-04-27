"Боляче, тому не дивлюся": Путін зробив чергову цинічну заяву про Донбас

Владімір Путін не припиняє дивувати світ своїм цинізмом. З 2014 року Росія фактично стирає з лиця землі Донбас, а з 2022 року має намір зробити це з усією Україною. Водночас диктатор стверджує, що йому боляче дивитися на страждання людей.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен в етері 24 Каналу наголосив, що світ має припинити толерувати поведінку країни-агресорки на чолі з Владіміром Путіним. Інакше він не зупиниться.

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Заява Путіна

У четвер 25 квітня на з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) Владімір Путін зробив чергову ницу заяву про Донбас, який сам же і стирає з лиця землі ще з 2014 року. За його словами, люди там "проходять випробування" і йому "боляче дивитися" на страждання цих людей.

Щобільше, диктатор заявив, що він "наведе порядок" на цих територіях.

Він каже "боляче дивитися" – та він і не дивиться. Ця істота вирішує знищити цілий народ, і всі сидять, розводячи руками. Боляче дивитись, як він знищував міста в Сирії, боляче дивитися, як свого часу стирали Чечню з лиця землі. Боляче на все дивитись, тому суспільство також відвертається і не дивиться. Якщо вже сильно припікає, то допоможуть, але якщо є загроза для їхньої безпеки,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Світ має жорсткіше реагувати на країн-агресорок

Хоч цивілізований світ набагато потужніший, ніж Росія: як економічно, так і військово. А тому може протистояти путінському та й іншим авторитарним режимам, які погрожують цивілізованим країнам.

Цивілізований світ, цей "глобальний моральний поліцейський" повинен просто знищувати тих, хто породжує автократію, диктатуру та знищує цілі народи. Але ж ні, демократія, так не можна, що скажуть інші і тому подібне,

– підкреслив політтехнолог.

Зрештою, робити це можна не військовим шляхом, а хоча б запровадивши жорстку економічну блокаду. Не лише щодо Росії чи іншої войовничої країни, але й щодо тих держав, які у той чи інший спосіб допомагають агресорам.

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