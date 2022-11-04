"Древнє російське місто": Путін цинічно збрехав про залитий кров'ю Маріуполь

Кремлівський диктатор Владімір Путін цинічно збрехав про вщент зруйнований Маріуполь. Поки жителі Маріуполя виживають у холоді, Путін перекручує історію та каже, що це буцімто "древнє російське місто".

Заяву Путіна опублікували російські пропагандисти, пише 24 канал. Російський диктатор розповів, що 3 листопада вночі обговорював питання відновлення Донбасу, зокрема й Маріуполя.

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Путін посягає на історію України

Саме під час цього обговорення лідер Росії сказав, що Маріуполь начебто "стародавнє російське місто". Крім того, він цинічно заявив, що в Маріуполі "є над чим працювати".

Слід зазначити, що Путін дійсно проводив нараду ввечері, під час якої в його міністрів зникло світло. Можливо, в темряві Путіну показували підручники з історії й кремлівський диктатор не зміг побачити, що Маріуполь був заснований запорізькими козаками.

Що Росія має до запорізьких козаків – складно сказати. Відтак, заява Путіна – цинічна брехня та викривлення історії України та світу. Саме такі наративи Кремль просував і щодо Київської Русі, присвоюючи собі українську історію. Втім, коли був заснований Київ, у Росії тільки жаби на болоті квакали.

Росія знищила Маріуполь

Після невдачі у 2014 році Росія вирішила вщент знищити Маріуполь у 2022-у та окупувати місто. Від початку повномасштабного вторгнення і аж до середини травня окупанти щодня тероризували Маріуполь, атакуючи всіма видами озброєння.

Унаслідок російської агресії в Маріуполі загинуло понад 20 тисяч мирних людей. Однак точних даних немає, адже Росія не допускає в Маріуполь міжнародних спостерігачів. Крім того, Кремль замітає сліди після своїх злочинів.

Ще під час активної фази бойових дій у Маріуполі росіяни розгорнули мобільні крематорії, в яких спалювали тіла цивільних. Кремль боявся реакції міжнародної спільноти, яка була шокована звірствами росіян на Київщині.

Зараз Росія активно зносить будинки, школи та історичні будівлі в Маріуполі. При цьому люди, які залишися в окупованому місті, вимушені виживати в холоді. Окупанти продовжують знищувати місто, а людям, які залишилися без тепла й світла, видають обігрівачі, однак використовувати їх без світла неможливо.

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