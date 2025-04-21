Путін зробив заяву про мирні ініціативи щодо України

Після Великодня, 21 квітня, в Росії зробили низку заяв щодо миру в Україні. Деталі передає 24 Канал.

Росіяни хизувалися тим, що Путін запропонував "великоднє перемир'я". Та окупанти дуже часто порушували те, що просували в Кремлі.

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Що сказав Путін 21 квітня про мирні переговори та "перемир'я"

За словами диктатора, Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив. І розраховує, що Київ ставитиметься так само, повідомив Путін.

Але господар Кремля вважає, що Києву "підказали" не відкидати мирних ініціатив. Мовляв, Зеленський не одразу погодився. "Пропозиція щодо перемир'я розглядалася Києвом як гра долями", – заявив Путін.

Окрім цього, він вважає, що бойові дії після "перемир'я" відновилися. Хоча для українців очевидно, що вони й не припинялися. Адже хоча тривог на Великдень і не було, на фронті було гаряче.

Щодо кривавого удару по Сумах, то Путін виправдав себе. Мовляв, у конгрес-центрі нагороджували українських військових. І взагалі, росіяни б'ють по цивільних об'єктах України, "якщо ті використовують військові".

Тут слід згадати удари по дитячих майданчиках, лікарнях, школах, поштах, телеканалах, супермаркетах і підприємствах, де виробляють серветки чи печуть паски. Або просто по вулиці, де йдуть люди.

Удари по Одесі Путін пояснив тим, що там "випробовували ракетні системи". Звісно ж, разом зі славетними "іноземними інструкторами".

А от пропозицію Зеленського не бити по об'єктах цивільної інфраструктури у Кремлі ще обдумають. Росія "розбереться з цим", проаналізує, обдумає і надасть відповідь, пообіцяв диктатор.

Нагадаємо, Трамп заявляв, що мирну угоду можуть підписати вже цього тижня, після чого Росія й Україна зможуть вести бізнес зі США. Та речник Кремля Пєсков неохоче прокоментував цю заяву. Він сказав, що не хотів би говорити про часові рамки можливої угоди. І загалом варто "акуратно ставитися до інформаційних вкидань". А "пошук шляхів мирного врегулювання в Україні не може проходити в публічній площині".