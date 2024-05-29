"Вирішується доля Росії": Путін знову наговорив маячні про війну в Україні
Російський диктатор Владімір Путін не припиняє дивувати своїм цинізмом. Цього разу не обійшлося й без чергових заяв стосовно війни в Україні.
Чергову заяву кремлівський очільник видав сьогодні, 29 травня, на засіданні ради по стратегічному розвитку. Там він розповів чиновникам, як потрібно працювати, оскільки зараз буцімто надто відповідальний для Росії момент, передає 24 Канал.
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Путін зробив ще одну цинічну заяву
Російський диктатор вкотре заговорив про війну та "героїзм" своїх окупантів. За його словами, основні завдання "майбутнього" країни-агресорки здебільшого вирішуються на лінії бойового зіткнення.
Ніколи не потрібно про це забувати. І ми всі разом, всі, хто тут сидить і всі ваші команди на місцях, всі повинні працювати саме так, як наші хлопці працюють на лінії фронту,
– сказав кремлівський очільник.
Владімір Путін наголосив, що російським міністрам потрібно розуміти у який момент "історії Росії" вони "працюють". І залежно від цього вибудовувати цілі, завдання і сам стиль роботи сьогоднішнього дня.
Диктатор не припиняє дивувати маячнею
- Кремлівський очільник 28 травня заявив, що українські удари по Росії з використанням далекобійної західної зброї, втягне країни Заходу у війну. Крім цього, Путін також додав, що ймовірна відправка французьких військ в Україну буде кроком до глобального конфлікту.
- На цьому "попередження" не закінчились. Він пригрозив, що малі країни "повинні усвідомлювати, з чим вони граються", адже вони мають невелику територію і дуже щільне населення. "Це фактор, який вони повинні мати на увазі, перш ніж говорити про завдання удару вглиб російської території".
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні вторгнення провів чотиригодинну зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним. Під час розмови кремлівський диктатор озвучував усі класичні наративи російської пропаганди. Путін продемонстрував свої імперські уявлення, що кордони "можна змінювати за допомогою сили", без огляду на право.
- Напередодні поїздки до Китаю російський диктатор дав інтерв'ю китайському інформаційному агентству Сіньхуа. Путін цинічно заявив, що Росія "відкрита до діалогу" та буцімто прагне до "справедливого врегулювання цього конфлікту". Водночас Путін наголосив, що, мовляв, проблемою є надійність гарантій.