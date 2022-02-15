Путін зрозумів, що військові не підуть на війну, – Піонтковський

15 лютого 2022 , 21:55
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Росія повідомила про завершення низки навчань й відведення частини військових від кордону України. Володимир Путін зрозумів, що вони не підуть на війну.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу. Значна частина російського суспільства переконана, що війна Путіна з Україною неможлива й очільник Кремля робить божевільний вчинок. 

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За словами Піонтковського, від повномасштабного вторгнення в Україну Путіна зупиняють 3 фактори:

  • готовність української армії до спротиву;
  • серйозна налаштованість США стосовно справді "болючих" для російського режиму та економіки санкцій;
  • настрої російського народу.

Публіцист не виключив, що очільник Кремля може піти у наступ. Однак якщо він це таки зробить, то війна закінчиться за кілька днів у результаті бунту російських військових та перевороту в Кремлі. 

Він (Путін – 24 канал) відчув, що військові не підуть на війну, 
– заявив російський публіцист.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Піонтковський розповів про можливий наступ Путіна: дивіться відео

Можливий наступ Росії на Україну: останні новини

  • У Великій Британії повідомили, що наразі сигнали Росії щодо відведення військ є неоднозначними. Водночас у США заявили, що їхні аналітики перевіряють цю інформацію.
  • Володимир Путін назвав те, що відбувається на Донбасі, "геноцидом". Також глава Кремля дорікнув НАТО війною проти Белграда.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що інформацію про російську загрозу озвучують для того, щоб її уникнути. Зараз західні партнери докладають максимум зусиль для деескалації.
  • Російська влада повідомила, що не готує напад на Україну. Однак Москву начебто можуть "спровокувати" на агресію.


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Автор: Тетяна Кійовська