Путін зустрінеться з олігархами вперше від початку вторгнення в Україну, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін проведе зустріч з олігархами. Згідно з планом, буде розглянуто декілька питань щодо "економічного зростання" країни.
Офіційно речник Кремля Дмитро Пєсков відмовляється коментувати майбутню зустріч Путіна з олігархами. Проте, знайомі з підготовкою до заходу, розкрили деякі подробиці.
Дивіться також: Через банкрутство Кремля: як Росія та Білорусь стали поживою для Китаю
Що очікують російські олігархи
Зустріч запланована на 16 березня, на неї запросили провідних членів Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП). Це буде перша зустріч з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.Зверніть увагу! Минулого року зустріч з олігархами була скасована на тлі бойових дій. Окрім того, у той час олігархи боялися потрапити під санкції після зустрічі з Путіним. Проте нині більшість членів РСПП вже опинилися під ними.
У своєму зверненні російський диктатор планує зосередити увагу на відновленні "економічного зростання" країни. Варто зазначити, що зустріч відбудеться у той момент, коли уряд намагається покрити щораз більші витрати на війну та посилити тиск на компанії, аби ті сплачували більше податків.
Олігархи зі свого боку планують висловити незадоволення щодо зростання тиску Кремля у бізнесі та підштовхнути до деяких кроків. З поміж усього, російська еліта хоче скасування кримінального провадження за деякі економічні злочини. Серед них – відмивання грошей.
Путін намагається посилити співпрацю з Китаєм
- Повномасштабне вторгнення в Україну привело до значних проблем і позбавило російську еліту перспектив. Окрім явних "економічних дірок", вони зазнали й інших проблем – стали вигнанцями у всьому світі. Після 24 лютого 2022 року більшість втратила можливість обирати країну для життя, вести бізнес за кордоном тощо.
- Аби не програти війну й втриматися на плаву, Путін "продав" Росію Китаю. Доказом цього стала публікація карти, на якій частину російських міст підписали китайською. Зокрема, території, які історично належать Пекіну, але були втрачені з часів пізньої династії Цін.
- На тлі посилення партнерства між Росією і Китаєм, з'явилися повідомлення про можливий візит Сі Цзіньпіна до Москви. Хоча на офіційному рівні цього не підтверджують, проте джерела повідомляють про зустріч президентів уже на наступному тижні.