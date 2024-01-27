У рамках зустрічі російський президент заявив, що у зоні бойових дій буцімто перебувають понад 600 тисяч бійців так званої "другої армії світу". А ще він студентам-новобранцям дав пораду, щоб вони себе не шкодували.

Читайте також Пропаганда посилюється: як на окупованій частині Херсонщини готуються до перевиборів Путіна

Путін бідкався на дрони і міни

Є питання, які потребують додаткової уваги, вирішення. Зона бойових дій велика – майже 2 тисячі кілометрів. І в зоні бойових дій перебуває понад 600 тисяч людей. Механізм величезний...

– почав Путін.

Під час зустрічі зі студентами-новобранцями, котрі також залучені до війни проти України, диктатор наголосив на потребі підставити країні плече, "себе не шкодуючи".

В якийсь момент його понесло. І він вирішив заговорити про події на передовій. Там, де "міни свистять, безпілотники як мухи літають" і "життя завжди все розставляє на свої місця".

Владімір Путін знову увімкнув свою улюблену платівку. Він вкотре заявив, що війну розв'язали лише для того, щоб захистити інтереси Росії.

Він не міг ніяк зупинитися. Сказав, що "фактичним господарем" нашої держави, коли розпався СРСР, були "націоналісти". Каже, що нападати на Україні Росія буцімто не хотіла. Утім, "геополітичний противник" Росії буцімто здійснив переворот. Зокрема, бідкався він, у 2014 році на Донбасі.

І почав фізично винищувати тих, хто готовий був вибудовувати нормальні відносини з нами… Все, що відбувалося, особливо на зайнятих територіях противником, це геноцид – інакше назвати не можна. Це винищення людей. Росіян там оголосили не титульною нацією. Закон ухвалили на наших історичних територіях,

– продовжив нести байки Путін.

Він знову намагався чорне назвати білим і навпаки. Каже, що так звана "СВО" – буцімто спроба припинити війну, яку, не міг зупинитися він, наша держава буцімто розпочала у 2014 році.

Росія любить перебільшувати

Власне, 11 січня Дмітрій Медведєв заявив, що у 2023 році до російської армії буцімто приєдналися ще 500 тисяч бійців. Аналітики британської розвідки вважають, що відповідна цифра перебільшена.

Дуже ймовірно, що ця цифра суттєво роздута,

– зазначають аналітики.

Також у розвідці вважають дуже ймовірним, що в основному мобілізаційний тягар лягає на бідніші регіони Росії, а також сільську місцевість.

Звернули увагу на те, що у спробах виконати мобілізаційний план, російське військове керівництво з квітня 2023 року дозволило підписувати контракт з армією випускникам шкіл.