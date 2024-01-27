В рамках встречи российский президент заявил, что в зоне боевых действий якобы находятся более 600 тысяч бойцов так называемой "второй армии мира". А еще он студентам-новобранцам дал совет, чтобы они себя не жалели.

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Путин жаловался на дроны и мины

Есть вопрос, требующих дополнительного внимания, решения. Зона боевых действий большая – почти 2 тысячи километров. И в зоне боевых действий находятся более 600 тысяч человек. Механизм огромный...

– начал Путин.

Во время встречи со студентами-новобранцами, которые также вовлечены в войну против Украины, диктатор отметил необходимость подставить стране плечо, "себя не щадя".

В какой-то момент его понесло. И он решил заговорить о происходящем на передовой. Там, где "мины свистят, беспилотники как мухи летают" и "жизнь всегда все расставляет на свои места".

Владимир Путин снова включил свою любимую пластинку. Он в очередной раз заявил, что войну развязали только для того, чтобы защитить интересы России

Он не мог остановиться. Сказал, что "фактическим хозяином" нашего государства, когда распался СССР, были "националисты". Говорит, что нападать на Украину Россия якобы не хотела. Впрочем, "геополитический противник" России якобы совершил переворот. В частности, жаловался он, в 2014 году на Донбассе.

И начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с нами… Все, что происходило, особенно на занятых территориях противником, это геноцид – иначе назвать нельзя. Это истребление людей. Россиян там объявили не титульную нацию. Закон был принят на наших исторических территориях,

– продолжил нести басни Путин.

Он снова пытался черное назвать белым и наоборот. Говорит, что так называемая "СВО"– якобы попытка прекратить войну, какую, не мог остановиться он, наше государство якобы начало в 2014 году.

Россия любит преувеличивать

Собственно, 11 января Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году к российской армии будто присоединились еще 500 тысяч бойцов. Аналитики британской разведки считают, что соответствующая цифра преувеличена.

Весьма вероятно, что эта цифра существенно раздута,

– отмечают аналитики.

Также в разведке считают очень вероятным, что в основном мобилизационное бремя ложится на более бедные регионы России, также сельскую местность.

Обратили внимание на то, что в попытках выполнить мобилизационный план, российское военное руководство с апреля 2023 года позволило подписывать контракт с армией выпускникам школ.