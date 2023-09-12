Україна "підриває" ЛЕП біля АЕС, а Британія провокує на "ядерку": Путін видав нову маячню

Путін на Східному економічному форумі розповів, що ФСБ нібито захопила українських диверсантів, Каже, що вони мали підірвати російську високовольтну лінію електропередач, а готувала їх Велика Британія.

Диктатор відкашлювався, що вже стало звичним під час його промов, активно жестикулював, перебивав співрозмовника і сидів в улюбленій позі – розкарякою.

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"У них нема обмежень" і "це не перша така спроба"

ФСБ "під час бою" захопила "диверсійну групу українських спецслужб", кількох буцімто вбили, стосовно полонених "тривають допити". Сталося це "зовсім нещодавно" на території Росії.

"Українські диверсанти", за словами Путіна, мали завдати удару по одній із російських атомних електростанцій, підірвати ЛЕП, щоб "зрештою порушити діяльність енергетичної установки". Допити нібито показали, що "диверсантів" готували британські інструктори.

Диктатор заплутався у спецслужбах і мимоволі зізнався

Британське керівництво та прем'єр-міністр взагалі знають, чим займаються їхні спецслужби в Україні? Чи взагалі не знають? Припускаю і таке, що британські спецслужби діють за вказівкою американців,

– мудрує Путін.

Далі він сказав, що все одно вигоду від цих подій має Америка.

Вони що, провокують нас на удари по українських ядерних об'єктах? Вони взагалі розуміють, із ким мають справу? Після моїх слів почнеться виття, що це ядерний шантаж. Я вас запевняю: це повна, абсолютна, чиста правда – те, що я щойно сказав,

– бовкнув Путін.

Таким чином він визнав, що Росія справді шантажує світ ядерною загрозою.

Далі бункерний сказав, що британські спецслужби нібито знають, що він говорить правду, а от керівництво Великої Британії не розуміє, що відбувається, і може "довести до серйозних наслідків".

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Британія теж висловилася про Росію