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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

До Третьої світової не дійде, – експерт про загострення між США і Росією

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Світ на порозі великої війни?
Світ на порозі великої війни? / 24 Канал

Путін свідомо провокує Трампа загостренням ситуації в Сирії. Президент РФ нав’язав сценарій поведінки США, але Кремль лякатиме до певної межі. До Третьої світової війни не дійде – адже в Росії теж прагматики.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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За словами експерта, Путін намагається створити біполярний світ – поділити його на зони впливу. Крім того, Путін іде на ескалацію напруженості, щоб мобілізувати російське суспільство, відволікти населення від внутрішніх економічних проблем, знову створивши образ зовнішнього ворога.

При цьому, вважає фахівець, Трампа спровокували, що підтверджує його перший емоційний твіт. Потім президент США зробив більш спокійну заяву, закликавши Росію зупинити гонку озброєнь. Однак, зазначає Снєгирьов, активізація напруженості буде, але потім вона піде на спад. Росія, наголошує він, готова морально протистояти США і зараз показала, що відстоюватиме свої інтереси, і Сирія – в пріоритеті.

Трамп змушений буде стріляти по сирійських базах. Сумнівно, що він наважиться вдарити напряму по російській авіаційній базі. Це може зробити Ізраїль або сирійські повстанці. Можливо, знову буде розгромлена якась колона російських найманців. За великим рахунком, Трамп розуміє, що Сирія – єдиний полігон, де він може тиснути на Росію військовою силою. Будуть торги. Загострення в Сирії призведе до нової Ялтинської конференції. Наступна зустріч Волкера і Суркова, по суті, буде її стартом,
– зазначає Снєгирьов.

Нагадаємо, 8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 100 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки. 11 квітня ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry Truman відправилась від військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія, а над авіабазою Росії в Сирії вже помітили бомбардувальники з протикорабельними ракетами.

Після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", Дональд Трампа закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними.

Теги: Новини України Новини політики Війна у Сирії Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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